Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDli komutan Foggo Rusya gözünü Doğu Akdenize dikti
AMERİKA

ABD'li komutan Foggo: Rusya gözünü Doğu Akdeniz'e dikti

ABD Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Donanma Komutanı James Foggo, Rusya'nın askeri anlamda Doğu Akdeniz'e odaklandığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
James Foggo
James Foggo

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, Foggo katıldığı bir web seminerinde, Doğu Akdeniz'in dünyada askeri anlamda en hareketli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Rusya'nın "gözünü bu alana diktiğini" vurgulayan Foggo, "Rusya, Kalibr seyir füzesi atma gücü olan sessiz, modern denizaltılar konuşlandırıyor. Kilo sınıfı denizaltı Avrupa sularında her yere gidebilir ve dalgaların altından herhangi bir Avrupa ve Kuzey Afrika başkentini vurabilir. Bu da Avrupa su yollarında tetikte ve yüksek yetenekli donanma varlığını sürdürmenin önemine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

LİBYA'DA MEVZİ KAZANIYOR

  • İlhak altındaki Kırım'ın ve Suriye'deki liman kenti Tartus'un Rusya için savunma ve denizcilik merkezi olduğunu vurgulayan Foggo, "Şimdi Rusya'nın Kırım ve Tartus'ta neler yaptığını ve Libya'da müstahkem mevki kazanması durumunda oluşturabileceği tehditleri bir düşünün." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan Rusya iddiasına yanıt: Trump bu konuda bilgilendirilmedi
DÜNYA
Beyaz Saray'dan Rusya iddiasına yanıt: Trump bu konuda bilgilendirilmedi

Rusya petrolü yağmalıyor
DÜNYA
Rusya petrolü yağmalıyor

Rusya parayla ABD askeri vurdurtacak
DÜNYA
Rusya parayla ABD askeri vurdurtacak

Abone Ol Google News
Türkiyenin AİHM zaferi

Türkiye'nin AİHM zaferi

​Yedi yılda ihlal oranı sadece yüzde 1,09.
Büyük sıçramanın eşiğindeyiz

Büyük sıçramanın eşiğindeyiz

Salgına rağmen üretim ve yatırımları durdurmadık.
YKSde ilkoturum tamam

YKS'de ilk
oturum tamam

09.30-18.30 arasında sokağa çıkmak yasak.
CHP ‘terör’den vazgeçmiyor

CHP ‘terör’den vazgeçmiyor

​Menemen Belediye Başkanı Aksoy'a soruşturma.
İyileşen sıraya girdi

İyileşen sıraya girdi

Türk Kızılayı'na ​4 bin 643 kişi plazma bağışladı.
Rusya petrolü yağmalıyor

Rusya petrolü yağmalıyor

​Trablus'un güneyindeki petrol sahasını ele geçirdiler.
Bursa turizminde pandemi fırsata dönüşüyor

Bursa turizminde pandemi fırsata dönüşüyor

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor.
Enerjide işsiz<br>sayısı 6.5 milyon

Enerjide işsiz
sayısı 6.5 milyon

​Yatırımlar 2019'a göre 400 milyar dolar azalacak.
İşte o alçak

İşte o alçak

​Aynı aileden 5 kişiyi şehit etmişti.
Parayla ABD<br>askeri vurdurtacak

Parayla ABD
askeri vurdurtacak

​Rusya Taliban militanlarına para teklif etti.
Twitter'da<br>gündem oldu

Twitter'da
gündem oldu

Halk #RecepTayyipErdoğan hashtagine yoğun ilgi gösterdi.
Batman'da gözaltına alındı

Batman'da gözaltına alındı

Soru kitapçığının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmıştı.
Hedefte Sirte<br>ve Cufra var

Hedefte Sirte
ve Cufra var

​Rus paralı askerlerinin odak noktası haline geldi.
Trabzonspor<br>yara aldı

Trabzonspor
yara aldı

​Bordo mavililer öne geçtikleri maçta skoru koruyamadı.
ÖSYM'den <br>TYT açıklaması

ÖSYM'den
TYT açıklaması

Kitapçığın ne zaman yayınlanacağı belli oldu.
'Yakışmadı Emre'

'Yakışmadı Emre'

​Rıdvan Dilmen canlı yayında eleştirdi.
Vaka sayısı <br>10 milyonu aştı

Vaka sayısı
10 milyonu aştı

​Salgın 200'den fazla ülkeye yayıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.