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Dünya ABDli polisler siyahi Daniel Prudeu kafasına poşet geçirerek öldürmüş Skandal görüntüler infial yarattı
AMERİKA

ABD'li polisler siyahi Daniel Prude'u kafasına poşet geçirerek öldürmüş: Skandal görüntüler infial yarattı

ABD'de siyahi genç George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, bir skandal daha ortaya çıktı. New York eyaletinin Rochester kentinde mart ayında öldürülen siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler büyük tepki topladı.

Haber Merkezi AA
Siyahi Daniel Prude'un öldürülme anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Siyahi Daniel Prude'un öldürülme anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

New York eyaletinin Rochester kentinde altı ay önce hayatını kaybeden Prude'un teslim olmasına ve elleri arkadan kelepçelenmesine rağmen polisin kafasına poşet geçirerek yere bastırdığı görüntüleri medyaya yansıdı. Görüntülerde sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Prude'un polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan Prude'un kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülüyor.

  • ABD medyasında yer alan haberlerde Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Ailesi dava açacak

Otopsi raporunda Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve cinayet olarak kayda geçti. New York Başsavcılığının Prude'un ölümünü soruşturduğu, Daniel Prude'un ailesinin ise oğullarının haksız yere öldürüldüğü gerekçesiyle Rochester kentine dava açacağı belirtildi. Medyaya yansıyan görüntüler ise büyük tepki topladı.

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