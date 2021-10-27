ABD'li senatörlerden Biden'a mektup: Türkiye'ye F-16 satılmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programı için yaptığı 1.4 milyar dolarlık ödemeyle ilgili, ABD’nin yeni F-16 önerisi olduğunu söylemişti. ABD'de gündem olan açıklama, bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat isimleri endişelendirdi.
Reuters'da yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi, Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı bir mektupta , Türkiye'nin 40 yeni Lockheed Martin (LMT.N) F-16 ve 80 F satın alabileceği yönündeki son raporlar hakkında "derin bir endişe duygusu" dile getirdi.
"Ulusal güvenliğimizi tehlikeye atamayız"
25 Ekim tarihli mektupta şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan'ın Eylül ayında Türkiye'nin ek bir Rus S-400 füze savunma sistemi dilimi satın alacağını açıklamasının ardından, ABD yapımı uçakları bir düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atamayız."
"ABD bunu göze alamaz"
Ayrıca mektupta, "Bu planların ilerlemesi durumunda Kongre'nin bu tür ihracatı engellemek için birlikte duracağından emin olsak da, ABD şu anda Türkiye hükümetine herhangi bir gelişmiş askeri teçhizatı transfer etmeyi göze alamaz" denildi.
Beyaz Saray açıklama yapmadı
Beyaz Saray'ın, mektupla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bakanlığın Kongre ile yazışmalar hakkında yorum yapmadığını söyledi.
- Türkiye, daha önce 100'den fazla F-35 sipariş etmişti. Ancak Washington yönetimi, Rusya'dan S-400'leri satın aldığı gerekçesiyle üretici ortağı olan ve kritik bileşenleri üreten Türkiye'yi programdan çıkarmıştı.
Türkiye düşmanı lobiler
“Helenik Amerikan Liderlik Konseyi”, “Ermeni Ulusal Amerika Komitesi” ve “Kürdistan'ın Amerikan Dostları” gibi Yunan, Ermeni ve PKK’ya yakın lobiler tarafından desteklenen bildiride, F-35’ler karşılığında Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması talep edildi.