ABD Başkanı seçilen Biden, Anthony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı    

ABD'de koronavirüse rağmen sinagogda düzenlenen 7 bin kişilik düğün pes dedirtti

ABD'nin New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen bir sinagogda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen düğüne tepki gösterdi. Vali Cuomo, 'Bu yasa dışı ve New York halkına saygısızlık. Bu konuda düğüne katılan herkes suçludur' diyerek tepki gösterdi.