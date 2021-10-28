Dünya ABDnin Hiroşimaya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü
ASYA

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini atom bombasıyla vurduğu saldırıdan sağ kurtulan 96 yaşındaki Sunao Tsuboi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
ABDnin Hiroşimaya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü
Hiroşima atom bombası saldırısından kurtulan simge isim hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberinde, dünyanın ilk atom bombası saldırısı niteliğinde olan ABD'nin Hiroşima'yı atom bombasıyla vurduğu 6 Ağustos 1945'te Tsuboi'nin 20 yaşında olduğu belirtildi.

Üniversiteye gitmek için yolda olduğu sırada atom bombasının atıldığı "sıfır noktasının" 1,2 kilometre uzağında olmasına rağmen tüm vücudu yanan Tsuboi, ülkedeki "Atom Bombası ve Hidrojen Bombasından Kurtulanlar" adlı organizasyonun da başkanlığını yaptı.

Tsuboi'nin ailesi, 96 yaşındaki nükleer silahsızlanma aktivisti Tsuboi'nin kalp ritim bozukluğu nedeniyle 24 Ekim'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 27 Mayıs 2016'da Hiroşima'ya düzenlediği ziyarette Tsuboi ile kısa süreli görüşmüştü.

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Hiroşima: 8 dakikada 80 bin can gitti

Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılması

1939-1945 dönemindeki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'yi vurması, Japonya'nın teslim olmasına giden yolu açmıştı.

Japonya'nın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermişti.

Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı.

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Beyrut patlaması analiz edildi: Hiroşima'nın 20'de birine denk geliyor

Tarihi fotoğraflar: Pearl Harbor saldırısı ve Hiroşima Nagazaki atom saldırısına ait yeni fotoğraflar
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ABD B29 tipi bir savaş uçağı, 6 Ağustos sabahı 08.15 sıralarında Japonya'nın Hiroşima kentine yarıçapı 0.7 metre boyu 3 metre olan uranyum-235 tipi atom bombası 'Little Boy' ismi verilen tarihin ilk atom bombasını attı.
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Japonya İmparatoru Hirohito (8 Ocak 1944)
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ABD'li General Douglas MacArthur ve Japonya İmparatoru Hirohito
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ABD Donanmasına ait uçak gemisindeki pilotlar, Tokyo'daki endüstriyel ve askeri tesislere saldırmak için yola çıkmadan önce son talimatları alıyor.
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Hiroşima'da atom bombardımanına maruz kalan bir asker
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ABD'li bir asker yamaç mağarasında saklanan bir Japon ailesi ile birlikte
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Bataan Death March, II. Dünya Savaşı sırasında Japonların Amerikan ve Filipinli savaş esirlerinin zorla yürüdüğü yürüyüştü. 63 mil yürüyüşü, 9 Nisan 1942'de Filipinler'deki Bataan Yarımadası'nın güney ucundan en az 72.000 mahkumla başladı. Bazı kaynaklar, 75.000 askerin Bataan'da (12.000 Amerikalı ve 63.000 Filipinli) teslim olduktan sonra esir alındığını söyledi. Bataan Ölüm Yürüyüşü sırasında esirlerin korkunç koşulları ve ağır muamelesi, yaklaşık 7.000 ila 10.000 ölümle sonuçlandı.Savaş mahkumlarının Ölüm Yürüyüşü sırasında ellerini arkalarından bağlanmıştı.
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Savaş mahkumlarının Ölüm Yürüyüşü sırasında ellerini arkalarından bağlanmıştı.
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ABD General MacArthur'un Filipinler'de karaya çıkış anı
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Japon savaş esirleri, İmparator Hirohito'nun Guam'daki bir hapishane kampında Japonya'nın koşulsuz teslimiyetinin ilanını dinledikten sonra eğik başlarla tepki gösterdi.
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ABD F4U ve F6F uçakları
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Savaş esirleri ve ABD askerleri
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Pearl Harbor saldırısından önce bir Japon gemisi
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Mariana Adaları yakınlarındaki USS Kitkun Koyu'na saldırmaya çalışırken düşürülen Japon uçağı
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ABD askerleri, Hawaii'deki Pearl Harbor saldırısı sonrasında uçak enkazının yanında duruyor
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USS Arizona 7 Aralık 1941'de gerçekleştirilen ve Birleşik Devletleri II. Dünya Savaşına sokan Pearl Harbor saldırısı sırasında 1177 kişinin öldüğü ve kendisi için felaket olan dramatik batışıyla tanınır..
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Pearl Harbor saldırısından bir kare.
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Üç Japon askeri saklandığı yerden teslim olmak üzere ortaya çıkıyor
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ABD askerleri Japonya'ya ait Iwo Jima adasında.
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Saldırı sonrasında yaralanan bir ABD askeri
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İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'ye ait bir tesisin kontrol odası
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The USS Yorktown gemisinin Japonlar tarafından vurulma anı
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Japon imparatoru Hirohito'nun İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek üzere yaptığı konuşmanın orjinal ses kaydını içeren makine.
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Savaşın son dakikasında kimin oğlu ölecek?
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Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan sonra ortaya çıkan duman
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Tarihi fotoğraflar: Pearl Harbor saldırısı ve Hiroşima Nagazaki atom saldırısına ait yeni fotoğraflar
Pearl Harbor saldırısı Japonya tarafından 7 Aralık 1941 tarihinde ABD'nin Büyük Okyanus Hawaii sahilindeki askeri gemilerin bulunduğu üsse hava saldırısı yapılması olayıdır. Japonların bu saldırıdaki amacı değişen dünya dengelerinde kendilerine bir yer bulmak ve süper güç olma hedefi olarak gösterilmektedir. Pearl Harbor saldırısı sonuçları; 12 Amerikan savaş gemisi ciddi zarara uğradı bazıları battı. 1.178 asker yaralandı ve 2.403 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Pearl Harbos saldırısı sonucunda Amerika Birleşik Devletleri; Japonya'ya savaş ilan etmiş ve 2. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur. ABD bu saldırının sonucunda intikamını insanlık tarihine geçecek şekilde almıştır. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya 9 Ağustos 1945'te ise Nagazaki'ye atom bombası atılmıştır. Bu atom bombaları yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş ve bu bölgeyi yaşanmaz bir hale getirmiştir.


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