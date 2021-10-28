ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü

USS Arizona 7 Aralık 1941'de gerçekleştirilen ve Birleşik Devletleri II. Dünya Savaşına sokan Pearl Harbor saldırısı sırasında 1177 kişinin öldüğü ve kendisi için felaket olan dramatik batışıyla tanınır..

Bataan Death March, II. Dünya Savaşı sırasında Japonların Amerikan ve Filipinli savaş esirlerinin zorla yürüdüğü yürüyüştü. 63 mil yürüyüşü, 9 Nisan 1942'de Filipinler'deki Bataan Yarımadası'nın güney ucundan en az 72.000 mahkumla başladı. Bazı kaynaklar, 75.000 askerin Bataan'da (12.000 Amerikalı ve 63.000 Filipinli) teslim olduktan sonra esir alındığını söyledi. Bataan Ölüm Yürüyüşü sırasında esirlerin korkunç koşulları ve ağır muamelesi, yaklaşık 7.000 ila 10.000 ölümle sonuçlandı.Savaş mahkumlarının Ölüm Yürüyüşü sırasında ellerini arkalarından bağlanmıştı.

Tarihi fotoğraflar: Pearl Harbor saldırısı ve Hiroşima Nagazaki atom saldırısına ait yeni fotoğraflar

Pearl Harbor saldırısı Japonya tarafından 7 Aralık 1941 tarihinde ABD'nin Büyük Okyanus Hawaii sahilindeki askeri gemilerin bulunduğu üsse hava saldırısı yapılması olayıdır. Japonların bu saldırıdaki amacı değişen dünya dengelerinde kendilerine bir yer bulmak ve süper güç olma hedefi olarak gösterilmektedir. Pearl Harbor saldırısı sonuçları; 12 Amerikan savaş gemisi ciddi zarara uğradı bazıları battı. 1.178 asker yaralandı ve 2.403 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Pearl Harbos saldırısı sonucunda Amerika Birleşik Devletleri; Japonya'ya savaş ilan etmiş ve 2. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur. ABD bu saldırının sonucunda intikamını insanlık tarihine geçecek şekilde almıştır. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya 9 Ağustos 1945'te ise Nagazaki'ye atom bombası atılmıştır. Bu atom bombaları yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş ve bu bölgeyi yaşanmaz bir hale getirmiştir.



