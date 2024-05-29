ABD'nin kurduğu liman hasar gördü: Gazze'ye yardımlar geçici olarak durduruldu

“Dalgalar ve Kuzey Afrika hava durumu nedeniyle, bugün erken saatlerde iskelenin bir kısmı şu anda Gazze sahiline demirlemiş olan iskeleden ayrılmıştır. Bunun sonucunda iskele hasar gördü ve bazı bölümlerinin yeniden inşa edilmesi ve onarılması gerekiyor. Bu nedenle, önümüzdeki 48 saat içinde iskelenin kıyıdaki demirli konumundan çıkarılacak ve ABD Merkez Komutanlığının onarımları gerçekleştireceği Aşdod'a geri çekilecektir. İskelenin yeniden inşası ve onarımı en az bir hafta sürecek ve tamamlandıktan sonra Gazze sahiline yeniden demirlemesi gerekecektir