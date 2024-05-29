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Dünya

ABD'nin kurduğu liman hasar gördü: Gazze'ye yardımlar geçici olarak durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Afrika hava durumu ve dalgalar nedeniyle Gazze kıyısına kurulan geçici iskelenin hasar aldığını, suyun dibine çöktüğünü belirtti. İskelenin bir hafta içinde tamir edileceği açıklandı.

13:00 - 29/05/2024 الأربعاء
DHA
İnsani yarımdılar tamir sonrası devam edecek
İnsani yarımdılar tamir sonrası devam edecek

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Kuzey Afrika hava durumu ve dalgalar nedeniyle Gazze kıyısına kurulan geçici iskelenin hasar aldığını, suyun dibine çöktüğünü duyurdu.


İskelenin yeniden inşası bir hafta sürecek

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Singh, yaptığı açıklamada,
“Dalgalar ve Kuzey Afrika hava durumu nedeniyle, bugün erken saatlerde iskelenin bir kısmı şu anda Gazze sahiline demirlemiş olan iskeleden ayrılmıştır. Bunun sonucunda iskele hasar gördü ve bazı bölümlerinin yeniden inşa edilmesi ve onarılması gerekiyor. Bu nedenle, önümüzdeki 48 saat içinde iskelenin kıyıdaki demirli konumundan çıkarılacak ve ABD Merkez Komutanlığının onarımları gerçekleştireceği Aşdod'a geri çekilecektir. İskelenin yeniden inşası ve onarımı en az bir hafta sürecek ve tamamlandıktan sonra Gazze sahiline yeniden demirlemesi gerekecektir
” dedi.

İnsani yarımdılar tamir sonrası devam edecek

Singh, insani yardımların iskele tamir edildikten sonra devam edeceğini ifade ederek,
“İskele, Gazze halkına yardım ulaştırılmasında son derece değerli olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle, iskelenin onarımı ve yeniden montajı tamamlandıktan sonra, Gazze sahiline yeniden demirlemesi ve en çok ihtiyacı olan insanlara insani yardıma devam edilmesi amaçlanmaktadır” i
fadelerini kullandı.

#ABD
#Gazze
#İsrail
#insani yardım
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