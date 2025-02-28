Trump'ın, federal düzeyde resmî dili olmayan ABD'de İngilizceyi resmi dil yapacağı ileri sürüldü.
Göreve geldiği günden bu yana birçok kararname imzalayan ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir hazırlığa daha girişti. ABD basını, Trump'ın İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacağını öne sürdü. Söz konusu kararnamenin imzalanması durumunda İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacağı öne sürüldü.
Ülke basınında çıkan haberlerde, "
Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnameyle İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek.
" ifadeleri kullanıldı.
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