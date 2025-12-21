ABD'nin San Francisco kentinde elektrik kesintisi: 130 bin ev ve iş yeri etkilendi

Yeni Şafak
15:4221/12/2025, Pazar
DHA
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.
ABD’nin San Francisco kentinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

ABD'nin San Francisco kentinde, şehrin önemli bir bölümünü etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı, toplu taşımada aksamalar meydana geldiği bildirildi.


San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı’ndan yapılan açıklamada, kent genelindeki ulaşım sorunlarına dikkat çekilerek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.


Konuya ilişkin kentin elektrik sağlayıcısı şirketinden yapılan son açıklamada ise yaklaşık 95 bin ev ve iş yerine yeniden elektrik sağlandığı, yaklaşık 35 bin ev ve iş yerinin de hala elektriksiz durumda olduğu ifade edildi.



