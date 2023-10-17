|
Dünya

ABD'nin Teksas eyaletinde 'Dallas Diyanet Cami' ibadete açıldı

ABD'nin Teksas eyaleti Dallas şehrindeki ''Dallas Diyanet Cami'', düzenlenen törenle beraber Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ülkedeki 35'inci cami olarak ibadete açıldı.

00:56 . 17/10/2023 Salı
AA
Dallas Diyanet Cami, ABD'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 35'inci cami oldu.

Dallas Diyanet Cami, ABD'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 35'inci cami oldu.

Caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Houston Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Bilal Baş, Türk Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) Dallas Şubesi Başkanı Kemal Üstün ve Müslüman toplum üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, kurumun yurt dışı ve yurt içinde çok farklı kategorilerde yaptığı hizmetleri ve ABD Müslümanları ile yapabilecekleri ortak çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kuşpınar da Amerika Diyanet Merkezi'ndeki faaliyetlerden bahsederek ABD'de diğer Müslüman gruplarla yapılan işbirlikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar ve kurdele kesimi ile caminin ibadete açılışı gerçekleştirildi, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.



#Diyanet Dallas Camii
#ABD
#Teksas
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor