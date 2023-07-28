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Dünya

ABD'nin yaptığı hataya İngiltere de düştü: Rusya'nın müttefiki olan ülkeye yolladılar

İngiltere Savunma Bakanlığının ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a yollayacağı bazı e-postaları, yazım yanlışı nedeniyle Rusya'nın Afrika'daki müttefiklerinden Mali'ye gönderdiği ortaya çıktı.

15:35 . 28/07/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Ülke basınında yer alan habere göre Pentagon'a ait ".mil" uzantısıyla sona eren adreslere gönderilmek istenen bazı e-postalar, ".ml" uzantısıyla sona eren Mali adreslerine gönderildi.

Savunma Bakanlığı adına açıklama yapan bir bakanlık yetkilisi, operasyon güvenliği ve teknik bilgileri riske atacak hiçbir verinin söz konusu e-postalarda yer almadığını belirtirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bakanlık yetkilisi, "i" harfinin yazılmaması nedeniyle Mali'ye gönderilen e-posta sayısının 20'den az olduğunu da ifade etti.

Aynı hatayı ABD de yaptı

ABD de iki hafta önce yapılan açıklamada, Rusya'nın Afrika'daki müttefiklerinden Mali'ye milyonlarca e-postayı yazım yanlışı yaparak gönderdiğini duyurmuştu.

Mali'nin internet uzantısı .ml'yi yöneten Hollandalı Johannes Zuurbier, son 10 yıldır ABD'yi bu konuda uyarsa da sadece bu yılın ocak ayından itibaren 117 bin e-postanın yanlışlıkla Mali'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Batı Afrika ülkesi Mali, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması sona ermesine rağmen ücretsiz tahıl göndermeyi taahhüt ettiği 6 Afrika ülkesinden biri.

Ayrıca Wagner grubuna bağlı savaşçılar da Mali ordusuyla birlikte isyancılarla mücadelede görev alıyor.



#İngiltere Savunma Bakanlığı
#Mali
#Pentagon
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