Dünya ABDnin yeni Başkanı Biden Beyaz Sarayda
AMERİKA

ABD’nin yeni Başkanı Biden Beyaz Saray’da

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevini resmen devralmasının ardından Beyaz Saray’a geldi. Biden, Başkan olarak ilk kez Beyaz Saray’a adım attı.

Haber Merkezi İHA
Joe Biden Beyaz Saray'da.
Joe Biden Beyaz Saray'da.

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevi devraldı. Yemin töreninin ardından ilk belgelerini imzalayan Biden, imza töreni sonrasında askeri birliklerin hazır olup olmadığını değerlendirdiği etkinliğe katıldı.

BEYAZ SARAY'A İLK ADIM

Söz konusu etkinliğin ardından Biden, beraberinde eşi Jill Biden, yardımcısı Kamala Harris ve eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ve eşleri ile Arlington Ulusal Mezarlığı’nda çelenk bırakma törenini gerçekleştirdi. Biden ve eşi daha sonra, Beyaz Saray’a doğru yola çıktı.
ASKERLER KARŞILADI
Biden ve eşi, Beyaz Saray’a vardığında Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından karşılandı. Biden ve eşi daha sonra, başkanlık aracından inerek Beyaz Saray’a doğru yürümeye başladı. Beyaz Saray’a yürüdüğü sırada kalabalığa el sallayan Biden ve eşi, Beyaz Saray’ın kapısında askerler tarafından karşılandı. Biden ile eşi, kapıdan içeri girmeden önce basın mensuplarına poz verdi.

Biden’ın Başkanlık makamında ilk kararnamelerini imzalaması bekleniyor.

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