AB'nin yasakladığı Cezayir fındık ezmesi El Mordjene için Fransızlar isyanda: Boykot markası Nutella ve Kinder'i rekabetten korumaya çalışıyorlar

Ünlü Cezayir fındık ezmesi El Mordjene'nin Fransız hayranları, Avrupa Birliği'nde satışı yasaklandıktan sonra hayal kırıklıklarını dile getirmek için sosyal medyaya yöneldi.





Son zamanlarda Cezayir menşeili Cebon şirketinin ürettiği El Mordjene, Fransa'daki yemek tutkunları tarafından çok beğeniliyor. Öyle ki, sosyal medya uygulamalarından Instagram ve Tiktok platformlarında viral oldu. Marketlerde yok satmaya başladı.









'Nutella'dan daha iyi'

Fenomenler, "Nutella'dan daha iyi" diyerek dikkatleri üzerine çektiği El Mordjene fındık ezmesinin popülaritesini zirvelere taşıdı. Instagram ve TikTok'ta binlerce influencer 'bir deneyelim' diyerek aldıkları El Mordjene'yi "Nutella'dan daha iyi" olarak tanımlayınca, ürünün satılan tüm noktalarda stokları tükendi.









Memnuniyet karşısında Fransa yasakladı

Kısa sürede boykot ürünlerini tahtından eden El Mordjene'yle ilgili kullananların 'lezzet memnuniyeti' reklamları kısa sürdü. Fransa Tarım Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, gıda güvenliği düzenlemelerine uyum sorunları nedeniyle El Mordjene'nin AB içinde yasaklandığını duyurdu.









Tonlarca ürün limanlardan geri çevrildi

Boykot ürünlerinin kolayca ve hızlı bir şekilde yerini almaya başlayan El Mordjene'nin Avrupa Birliği pazarında satışı yasaklandı. 'Gıda güvenliği düzenlemelerine uyum sağlamadığı' iddiasıyla yasaklanan tonlarca ürünü taşıyan konteyner, limanlarda bloke edildi.





Sosyal medyada tepkiye neden oldu

Yasak duyurusunun ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, AB'nin El Mordjene'ye yönelik yasağının Cezayir ürününün başarısına bir tepki olduğunu ima etti. Birçoğu sevilen bir ürünün kaybından yakınırken, bazıları ise ellerinde kalan stoklarını sergiledi ve yeniden isteyenlere satabileceklerini söyledi.





'El Mordjene'yi bulamayınca bunu aldım'

'Çok güçlüsün kardeşim'

Sadece El Morjane 'Bueno' değil, Nutella'nın rakibi daha iyi, onu yemek için 3 neden: Daha az şeker + fındık, Bir Dz kutusunu destekleyin, Nutella'yı boykot.

Artık itiraf etme zamanı geldi, El Mordjene'e baskın yaptım.



