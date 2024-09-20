AB'nin yasakladığı Cezayir fındık ezmesi El Mordjene için Fransızlar isyanda: Boykot markası Nutella ve Kinder'i rekabetten korumaya çalışıyorlar

Cezayir'de Cebon markası tarafından üretilen çikolatalı fındık ezmesi olan 'El Mordjene', bu yaz özellikle Fransa'da popüler oldu. Kavanozlar o kadar popülerdi ki büyük bir Cezayir nüfusuna sahip Marsilya'da 13 avroya, başka yerlerde ise 8,50 avroya kadar çıktı. Ancak, AB'nin geçen cuma günü tedarikçilerin artık ürünü satamayacağını açıklaması üzerine, son iki sevkiyat ülkeye girmeden önce Fransız sınır yetkilileri tarafından Marsilya'da durduruldu. Bunun üzerine Fransızlar ayaklanarak sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok kullanıcı boykot markalarını rekabetten korumaya yönelik olduğunu söyleyerek bu haksız yasaklamaya karşı geldi.
Ünlü Cezayir fındık ezmesi El Mordjene'nin Fransız hayranları, Avrupa Birliği'nde satışı yasaklandıktan sonra hayal kırıklıklarını dile getirmek için sosyal medyaya yöneldi.
Son zamanlarda Cezayir menşeili Cebon şirketinin ürettiği El Mordjene, Fransa'daki yemek tutkunları tarafından çok beğeniliyor. Öyle ki, sosyal medya uygulamalarından Instagram ve Tiktok platformlarında viral oldu. Marketlerde yok satmaya başladı.
'Nutella'dan daha iyi'
Fenomenler, "Nutella'dan daha iyi" diyerek dikkatleri üzerine çektiği El Mordjene fındık ezmesinin popülaritesini zirvelere taşıdı. Instagram ve TikTok'ta binlerce influencer 'bir deneyelim' diyerek aldıkları El Mordjene'yi "Nutella'dan daha iyi" olarak tanımlayınca, ürünün satılan tüm noktalarda stokları tükendi.
Memnuniyet karşısında Fransa yasakladı
Kısa sürede boykot ürünlerini tahtından eden El Mordjene'yle ilgili kullananların 'lezzet memnuniyeti' reklamları kısa sürdü. Fransa Tarım Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, gıda güvenliği düzenlemelerine uyum sorunları nedeniyle El Mordjene'nin AB içinde yasaklandığını duyurdu.
Tonlarca ürün limanlardan geri çevrildi
Boykot ürünlerinin kolayca ve hızlı bir şekilde yerini almaya başlayan El Mordjene'nin Avrupa Birliği pazarında satışı yasaklandı. 'Gıda güvenliği düzenlemelerine uyum sağlamadığı' iddiasıyla yasaklanan tonlarca ürünü taşıyan konteyner, limanlarda bloke edildi.
Sosyal medyada tepkiye neden oldu
Yasak duyurusunun ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, AB'nin El Mordjene'ye yönelik yasağının Cezayir ürününün başarısına bir tepki olduğunu ima etti. Birçoğu sevilen bir ürünün kaybından yakınırken, bazıları ise ellerinde kalan stoklarını sergiledi ve yeniden isteyenlere satabileceklerini söyledi.