Açılışı Fenerbahçe maçıyla yapılmıştı: Suriye'de Uluslararası Halep Stadyumu'nda yangın çıktı

Suriye'de Uluslararası Halep Stadyumu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Stadyumun büyük kısmında etkili olduğu görülen yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Öte yandan edinilen bilgilere göre, yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi.
Uluslararası Halep Stadyumu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gökyüzünü dumanlar kapladı
Sosyal medyada yer alan görsellerde, yangının stadyumun büyük kısmında etkili olduğu, gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Öte yandan edinilen bilgilere göre, yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi.
Açılışı Fenerbahçe maçıyla yapılmıştı
75 bin kişilik stadyumun hıncahınç dolduğu maçta 2-2 berabere bitmişti.
Yapımı yaklaşık 24 yıl süren stadyum 1.2 milyar dolara mal olmuştu.
Suriye'deki gelişmeler
Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.