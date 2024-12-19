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Açılışı Fenerbahçe maçıyla yapılmıştı: Suriye'de Uluslararası Halep Stadyumu'nda yangın çıktı

Açılışı Fenerbahçe maçıyla yapılmıştı: Suriye'de Uluslararası Halep Stadyumu'nda yangın çıktı

00:3119/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
AA
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Al İttihad-Fenerbahçe maçıyla açılan Uluslararası Halep Stadyumu'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Al İttihad-Fenerbahçe maçıyla açılan Uluslararası Halep Stadyumu'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Suriye'de Uluslararası Halep Stadyumu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Stadyumun büyük kısmında etkili olduğu görülen yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Öte yandan edinilen bilgilere göre, yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi.

Suriye'nin Halep şehrinin en büyük stadyumu olan
Uluslararası Halep Stadyumu
'nda yangın çıktığı belirtildi.

Uluslararası Halep Stadyumu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gökyüzünü dumanlar kapladı

Sosyal medyada yer alan görsellerde, yangının stadyumun büyük kısmında etkili olduğu, gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi.

Açılışı Fenerbahçe maçıyla yapılmıştı

Uluslararası Halep Stadyumu,
Al İttihad
ile
Fenerbahçe
arasında oynanan dostluk maçıyla 3 Nisan 2007'de açılmıştı.

75 bin kişilik stadyumun hıncahınç dolduğu maçta 2-2 berabere bitmişti.

Yapımı yaklaşık 24 yıl süren stadyum 1.2 milyar dolara mal olmuştu.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile
Beşşar Esed
güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da 27 Kasım'da başlatılan
Özgürlük Şafağı Operasyonu
'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü
PKK/YPG
'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.




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#Uluslararası Halep Stadyumu
#Al İttihad

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