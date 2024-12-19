Açılışı Fenerbahçe maçıyla yapılmıştı: Suriye'de Uluslararası Halep Stadyumu'nda yangın çıktı

Suriye'nin Halep şehrinin en büyük stadyumu olan

Suriye'nin Halep şehrinin en büyük stadyumu olan

Uluslararası Halep Stadyumu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.