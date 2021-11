Afganistan tutanakları: Bir polis devletine doğru Taliban’ı bekleyen en yakın tehlike polis devleti olmaktı. Ki aslında şimdiden bir polis devleti olduğunu söylemek de itham olmazdı. Gündelik hayata müdahale şevki ilk iktidar dönemine kıyasla bir hayli kısıtlanmış olsa da her an eski yasak ve dayatmaların avdet etmesi ihtimal dâhilindeydi. Şimdi kısmen müsamahakârlardı fakat sokakta elleri tetikteydi ve her yerdeydiler. Asayişi sağlama adına bunu yapıyorlardı velâkin gücün kimde olduğuna dair bu aşırı vurgu iktidarın mutlaklaşma eğilimi için gayetle münasip bir arazi teşkil ediyordu.

