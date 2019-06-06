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AFRİKA

Afrika Birliği Sudan'ın üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği Sudan'ın üyeliğini askıya aldı

Güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesinin ardından Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı.

Haber Merkezi AA
AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için bugün toplanmıştı.
AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için bugün toplanmıştı.

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı.

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesinin ardından bu ülkenin üyeliğini askıya aldı.

  • AfB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudan'da mevcut krizden çıkmanın tek yolunun, sivil idarenin yönetimi devralması olduğu belirtilerek, bu zamana kadar ülkenin AfB'deki üyeliğinin askıya alındığı kaydedildi.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için bugün toplanmıştı.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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