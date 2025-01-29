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Ahmed Şara, Suriye'nin cumhurbaşkanı oldu

Ahmed Şara, Suriye'nin cumhurbaşkanı oldu

21:0229/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ahmed Şara, Suriye'yi uluslararası platformda ülkenin cumhurbaşkanı olarak temsil edecek.
Ahmed Şara, Suriye'yi uluslararası platformda ülkenin cumhurbaşkanı olarak temsil edecek.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yeni resmi görevi ilan edildi. Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, düzenlenen 'Zafer Konferansı'nın ardından açıkladığı bildiride Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

Suriye lideri Ahmed Şara, geçiş döneminde ülkenin cumhurbaşkanı ilan edildi.

Beşşar Esed
rejimi,
Suriye Milli Güçleri
'nin başlattığı
Özgürlük Şafağı Operasyonu
ile devrildi.

Esed'in ülkeden kaçmasıyla Suriye, 8 Aralık'ta özgürlüğüne kavuştu.

Suriye'nin yeni lideri
Ahmed Şara
'nın ülkesinin özgürlüğüne kavuşması nedeniyle bugün bir zafer konuşması gerçekleştirmesi planlanıyordu.

Ancak Şara'nın, konuşma öncesi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği ve ülkenin geleceğiyle ilgili birçok hususun görüşüldüğü toplantının beklenilenden uzun sürmesi nedeniyle Suriye liderinin zafer konuşması haber ajansları tarafından yazılı bir şekilde duyurulmaya başlandı.

"Şam bana fedakâr bir anne gibi göründü"

Şara, bahsi geçen zafer konuşmasında Şam'ın birkaç ay önce kendisine, "
Ümmetinizi kurtarın
" diye seslenen fedakâr bir anne gibi göründüğünü söyledi.
Allah'ın izniyle zincirleri kırdıklarını ve işkence görenlerin serbest bırakıldığını ifade eden Şara, "
Halk sevinçle coştu ve yüceldi. Bu açık bir fetih ve büyük bir zaferdi.
" dedi.

"Büyük zafere ulaştık"

"
Şam’ın omuzlarından zilletin tozunu silkip büyük zafere ulaştık.
" ifadelerini kullanan Şara'nın 8 Aralık gününü "
Milli Bayram
" ilan ettiği de aktarıldı.

Şara'ya 'cumhurbaşkanı' görevi

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra
Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "
Zafer Konferansı
" düzenlendi.
Konferansın bitiminde
Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani
, sonuç bildirisini okudu.
Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde
Suriye'nin cumhurbaşkanı
ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.



#Ahmed Şara
#Suriye
#Suriye Milli Güçleri
#Özgürlük Şafağı Operasyonu

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