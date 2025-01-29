Ahmed Şara, Suriye'nin cumhurbaşkanı oldu

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yeni resmi görevi ilan edildi. Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, düzenlenen 'Zafer Konferansı'nın ardından açıkladığı bildiride Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.
Suriye lideri Ahmed Şara, geçiş döneminde ülkenin cumhurbaşkanı ilan edildi.
Esed'in ülkeden kaçmasıyla Suriye, 8 Aralık'ta özgürlüğüne kavuştu.
Ancak Şara'nın, konuşma öncesi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği ve ülkenin geleceğiyle ilgili birçok hususun görüşüldüğü toplantının beklenilenden uzun sürmesi nedeniyle Suriye liderinin zafer konuşması haber ajansları tarafından yazılı bir şekilde duyurulmaya başlandı.
"Şam bana fedakâr bir anne gibi göründü"
"Büyük zafere ulaştık"
Şara'ya 'cumhurbaşkanı' görevi
2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.