Ahmed Şara’dan destekçilerine sert uyarı: 'Lüks araçlarınızı teslim edin'

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yeni yönetimde görev alan devlet memurlarına sert bir uyarıda bulundu: “Devletin maaşlarının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum!”





Ahmed Şara, yüzü aşkın üst düzey yetkili ve iş adamının bulunduğu toplantıda, “Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu ayartıldınız?” dedi.





Toplantıya katılanlara göre, Şara’nın sözleri, binanın önünde park eden lüks araçların sayısının dikkat çekmesinden sonra geldi.





DEVLET MEMURLARINI UYARDI: 'LÜKS ARAÇLARI TESLİM EDİN'

30 Ağustos’ta İdlib’de düzenlenen toplantıda Şara, devlet memurlarına “lüks araçlarını teslim etmeleri ya da yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları” uyarısını yaptı.





Toplantı sonrası bazı katılımcıların gerçekten anahtarlarını teslim ettiği bildirildi.



