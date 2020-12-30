Dünya Akarın sözleri çok dokundu Yunan gazetesinden "Silahlarımız bize yetecek" çıkışı
AVRUPA

Akar'ın sözleri çok dokundu: Yunan gazetesinden "Silahlarımız bize yetecek" çıkışı

Yunan medyasına Savunma Bakanı Akar'ın sözleri çok dokundu! Yunan gazetesi Kathimerini Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarını gündeme taşıdı. Akar'ın "Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek pahasına çılgınca bir silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar, gemi, uçak, denizaltı alın yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak" ifadelerine yer verilen analizde Yunanistan'ın aldığı silahların yeterli olacağı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Yunan gazetesi Kathimerini'de gündem yine Türkiye. Gazetede Tom Ellis tarafından ele alınan bir analizde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarına yer verildi.

AKAR'IN SÖZLERİNE YER VERİLDİ

Yazı Akar'ın "Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek pahasına çılgınca bir silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar, gemi, uçak, denizaltı alın yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak" ifadeleriyle başlıyor.

Analizde Türkiye'nin ve Bakan Akar'ın Yunanistan'ın yeni alacağı silahlardan mutsuz olduğu ileri sürüldü.

Tom Ellis, gerçekte ise Fransa'dan satın alınan Rafale jetleriyle ABD'den istenen F-35'lerin Yunanistan için yeterli olabileceğini savundu, Türkiye'nin endişelendiğini iddia etti.

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