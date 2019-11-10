Dünya Akdenizde güç gösterisi
AVRUPA

Akdeniz’de güç gösterisi

NATO kapsamında Türkiye’nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı, 16 ülkeden 48 geminin katılımıyla Rodos-Kıbrıs arasında başladı. Türkiye, 4 bin 700 askerin görev aldığı tatbikata değişik tipte 31 savaş gemisiyle katılıyor. Yunanistan ise 10 yıldır yapılan tatbikat üzerinden yine suları bulandırmaya çalışıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
NATO kapsamıda Türkiye’nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı, 16 ülkeden 48 gemiyi Rodos-Kıbrıs arasında buluşturdu
NATO kapsamıda Türkiye’nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı, 16 ülkeden 48 gemiyi Rodos-Kıbrıs arasında buluşturdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de dev bir uluslararası tatbikata ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı, 16 ülkeden 48 gemiyi Rodos ile Kıbrıs adaları arasında buluşturdu. Bu yıl 22.'si icra edilen tatbikat 20 Kasım'a dek sürecek. Tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu emrinde Türkiye, İtalya, İspanya, Kanada, ABD ve Yunanistan'ın yanında Bulgaristan, Romanya, Pakistan, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Meksika, Gürcistan, Katar ve Ürdün'den savaş gemileri, denizaltılar, özel çıkarma birlikleri katılıyor. Tatbikatta toplamda 4 bin 700 personel görev yapıyor.

YUNANİSTAN RAHATSIZ

NATO görev grubu emrindeki gemisiyle tatbikatta varlık gösteren Yunanistan ise TSK'nın tatbikattaki büyük gücünden ve katılan ülkelerin çokluğundan hayli rahatsız olmuş durumda. Rum basınında Yunanistan'ın Medusa tatbikatından hemen sonra başlayan bu organizasyonun, 'Türkiye'nin çıkarlarına aykırı gelişebilecek durumlara karşı tüm senaryoları içereceği' öne sürülürken, tatbikata katılacak Türk donanmasının büyüklüğü ve katılımcı ülkelerin fazlalığına da işaret ediliyor. Yunan medyasındaki haberlerde, "Ankara 31 tane savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Bütüncül savaş senaryolarıyla Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın egemenliğine meydan okuyor" ifadeleri kullanılıyor.

31 GEMİYLE ORADAYIZ

  • Halen Akdeniz Kalkanı Harekâtıyla bölgedeki harbe hazır en güçlü kuvvet olan Türk Deniz Kuvvetleri, tatbikata değişik tipte 31 savaş gemisi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, ve SAT-SAS timleriyle katılıyor. Tatbikat, Deniz Harp Merkezi'ndeki 170 kişilik ekip tarafından sevk ve idare ediliyor. İnsani yardım operasyonlarının da test edileceği tatbikatta ayrıca İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık Bakanlıklarının yanısıra AFAD ve Türk Kızılay'ı da bulunuyor. Savaş oyununda, NATO görevi kapsamındaki 'Yüksek Hazırlık Seviyeli Türk Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR)' konsept ve kabiliyetlerinin denenmesi amaçlanıyor.

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