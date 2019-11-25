Dünya Akdenizde kurtarılan 276 düzensiz göçmen için AB ülkelerinden liman bekleniyor
AVRUPA

Akdeniz'de kurtarılan 276 düzensiz göçmen için AB ülkelerinden liman bekleniyor

Akdeniz'de kurtarılan 276 düzensiz göçmen için AB ülkelerinden liman bekleniyor

Avrupalı sivil toplum kuruluşları (STK) son bir haftada Akdeniz'de kurtardıkları 276 düzensiz göçmen için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden güvenli liman talep ediyor. Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 4 hamile kadın, 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk ve 30'dan fazla reşit olmayan genç bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Kurtarılan düzensiz göçmenler Avrupa ülkelerinden liman bekliyor.
Kurtarılan düzensiz göçmenler Avrupa ülkelerinden liman bekliyor.

İspanya'nın Bask bölgesinde faaliyet gösteren "Aita Mari" balıkçılık şirketine bağlı olan "İnsani Deniz Kurtarma" adlı bir STK, Akdeniz'deki gemilerinden birinin dün akşam 78 düzensiz göçmeni kurtardığını açıkladı.

İspanyol STK'den verilen bilgilerde, kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 6 kadın ve 9 çocuk bulunduğu, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Reuters
Avrupalı sivil toplum kuruluşları (STK) son 4 günde Akdeniz'de kurtardıkları 276 düzensiz göçmen için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden güvenli liman talep ediyor.

Bu son kurtarma operasyonuyla birlikte Avrupalı STK'ler tarafından son bir haftada Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen sayısı da 276'ya çıkmış oldu.

Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü: Türkiye'den Allah razı olsun
GÜNDEM
Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü: Türkiye'den Allah razı olsun

Akdeniz'de hafta başından bu yana, "Sınırsız Doktorlar" ve "SOS Akdeniz" adlı STK'lere bağlı Ocean Viking adlı gemi iki kurtarma operasyonunda toplam 125 düzensiz göçmeni gemisine almıştı.

Reuters
Son bir haftada Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 276 oldu.

Ayrıca İspanyol STK Open Arms da 73 düzensiz göçmeni kurtardığını bildirmişti.

  • Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 4 hamile kadın, 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk ve 30'dan fazla reşit olmayan genç bulunuyor.

Düzensiz göçmenlerin Libya'dan yola çıktıkları bilgisi veriliyor.

STK'ler bulundukları bölgeye en yakın liman olmaları gerekçesiyle başta İtalya ve Malta'dan yardım istiyor.

Reuters
Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 4 hamile kadın, 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk ve 30'dan fazla reşit olmayan genç bulunuyor.

Almanya, Fransa, İtalya ve Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin paylaşımı konusunda eylül ayında bir anlaşmaya varsa da STK'lerın kurtardığı düzensiz göçmenler her seferinde AB ülkeleri arasında sorun olmaya devam ediyor.

İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
OYNAT 00:00
İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, 28 Kongo, 3 Suriye, 2 Orta Afrika, 2 Togo, 1 Angola ve 1 Senegal uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. Menderes ilçesi Özdere açıklarında da durdurulan lastik botta İran uyruklu 3'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
55 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
OYNAT 00:00
İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Durdurulan lastik şişme botta 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Ankarada ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.
Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.
Cani yakalandı

Cani yakalandı

​Kendisini ihbar eden genç kızı benzinle yakmıştı.
'Kuzeyin Kralı'

'Kuzeyin Kralı'

​Sörloth, Ünal Karaman'la kendini buldu.

Hastanelik eden saldırılar arttı

Hastanelik eden saldırılar arttı

​Avustralya'da İslamofobi basın ve sosyal medya aracılığı ile körükleniyor.

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

PKK/YPG'nin düzenlediği saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
'Namertsin!'

'Namertsin!'

CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye çok sert sözler.
Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

​"Bazı yaşlı ve hamile hükümlülerin evde hapsi üzerinde çalışıyoruz".
İnce'den<br>yeni açıklama

İnce'den
yeni açıklama

"​CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı"
Uyardığı kişi gazeteci çıktı

Uyardığı kişi gazeteci çıktı

​Konya Valisi 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama yaptı.
Avrupa insafı!

Avrupa insafı!

Aralarında çocukların da olduğu 276 göçmen çaresizce denizde bekliyor.
Ankara-İstanbul arası kısalıyor

Ankara-İstanbul arası kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.