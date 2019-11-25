Akdeniz'de kurtarılan 276 düzensiz göçmen için AB ülkelerinden liman bekleniyor

İspanya'nın Bask bölgesinde faaliyet gösteren "Aita Mari" balıkçılık şirketine bağlı olan "İnsani Deniz Kurtarma" adlı bir STK, Akdeniz'deki gemilerinden birinin dün akşam 78 düzensiz göçmeni kurtardığını açıkladı.

İspanyol STK'den verilen bilgilerde, kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 6 kadın ve 9 çocuk bulunduğu, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Reuters Avrupalı sivil toplum kuruluşları (STK) son 4 günde Akdeniz'de kurtardıkları 276 düzensiz göçmen için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden güvenli liman talep ediyor.

Bu son kurtarma operasyonuyla birlikte Avrupalı STK'ler tarafından son bir haftada Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen sayısı da 276'ya çıkmış oldu.

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Akdeniz'de hafta başından bu yana, "Sınırsız Doktorlar" ve "SOS Akdeniz" adlı STK'lere bağlı Ocean Viking adlı gemi iki kurtarma operasyonunda toplam 125 düzensiz göçmeni gemisine almıştı.

Reuters Son bir haftada Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 276 oldu.

Ayrıca İspanyol STK Open Arms da 73 düzensiz göçmeni kurtardığını bildirmişti.

Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 4 hamile kadın, 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk ve 30'dan fazla reşit olmayan genç bulunuyor.

Düzensiz göçmenlerin Libya'dan yola çıktıkları bilgisi veriliyor.

STK'ler bulundukları bölgeye en yakın liman olmaları gerekçesiyle başta İtalya ve Malta'dan yardım istiyor.

Reuters Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 4 hamile kadın, 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk ve 30'dan fazla reşit olmayan genç bulunuyor.

Almanya, Fransa, İtalya ve Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin paylaşımı konusunda eylül ayında bir anlaşmaya varsa da STK'lerın kurtardığı düzensiz göçmenler her seferinde AB ülkeleri arasında sorun olmaya devam ediyor.

OYNAT 00:00 İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, 28 Kongo, 3 Suriye, 2 Orta Afrika, 2 Togo, 1 Angola ve 1 Senegal uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. Menderes ilçesi Özdere açıklarında da durdurulan lastik botta İran uyruklu 3'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

55 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Durdurulan lastik şişme botta 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. BiP'te paylaş

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