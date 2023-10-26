Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh'dan İsrail'e mesaj: Bizi susturamayacaksınız

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un (sağda) eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh yaptığı açıklamada, İsrail'e mesaj verdi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.