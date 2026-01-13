Alman ordusunun elit birliği çürük çıktı

Son olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), elit birliklerinden biri olarak görülen 26. Paraşüt Alayı ağır suçlamalarla sarsıldı. Financial Times ve Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberlerine göre, Zweibrücken kentinde konuşlu olan ve yaklaşık 1700 askerden oluşan birlikte cinsel tacizden uyuşturucu kullanımına, Nazi sembollerinden aşırı sağcı yapılanmalara kadar uzanan onlarca ciddi iddia ortaya çıktı. Afganistan, Mali ve Sudan gibi çatışma bölgelerinde görev yapmış olan alay hakkında savcılık makamları şu anda 12’den fazla cezai dosyayı inceliyor. Bundeswehr iç soruşturmasında ise toplam 55 asker şüpheli konumunda. İddialar arasında Hitler selamı verilmesi, Nazi tarzı üniformalar giyilmesi, antisemitik hakaretler, yasa dışı uyuşturucu kullanımı, cinsel taciz ve hatta tecavüz tehditleri bulunuyor. Haberde, üst rütbeli komutanların bazı olaylardan haberdar olmasına rağmen yeterli ve zamanında müdahalede bulunmadığı da vurgulandı.