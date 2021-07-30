Alman selzedeler şikayetçi: Eyalet hükümetleri yardımları zorlaştırıyor

Almanya'da "Son 200 yılın en büyük trajedisi" olarak nitelendirilen sel felaketinde, devletin, yardım kuruluşlarını rakip gibi görmesi ve koordinasyonlarını zorlaştırması, vatandaşı daha da mağdur ediyor.

Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz'daki eyalet hükümetlerinin sel felaketinin ardından açtıkları "ortak bağış hesabı"yla yardım toplamaya başlamaları, Almanya'da afet yardımını finanse etme ve yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip hiçbir yardım kuruluşu ve ittifakın olmadığı algısına yol açtı.

ALMANLAR: MAĞDUR EDİLİYORUZ

Bölge halkı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda; devletin, yardım kuruluşlarını rakip gibi görüp koordinasyonu engellediğini, bu nedenle mağdur olduklarını belirtiyor.

OYNAT 03:36 Almanya'da yaşayan Esma Akkuş sel felaketinden sonraki vahim tabloyu gözler önüne serdi: Elektrik yok, su yok, devlet yok! Almanya'da sel felaketinin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen pek çok yerde evlere henüz su ve elektrik verilebilmiş değil. Hasar gören ve kullanılamaz halde olan araçlar ise yol kenarlarında olduğu gibi duruyor. Ülkenin batısında bulunan Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde yaşayan ve selden etkilenenler arasında yer alan Esma Akkuş, çektiği video ile insanların yaşadığı zorlukları ve Alman devletinin vurdumduymazlığını gözler önüne serdi. Şu anda en büyük ihtiyacın seyyar tuvaletler, su ve insan gücü olduğunu belirten Akkuş, 'Selin üzerinden bir hafta geçti, burada ilk sıcak yemek bir Türk derneği olan 'Avrupa Türk İslam Birliği' (ATİB) tarafından dağıtıldı. Akıl alır gibi değil, anlatsak inanmazlar.' şeklinde konuştu.



Yolun ortasında ve evlerin bahçelerinde duran araçların dahi oldukları yerden kaldırılmadığını söyleyen Akkuş, 'Araç sahiplerinin çekiciyi kendisinin bulması ve masrafları yine kendisinin ödemesi gerekiyor. İşte burası çok özendiğiniz, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü ülkesi denilen ve sosyal devlet olduğu iddia edilen Almanya!' ifadelerini kullandı.



Artvin'de sel felaketinden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini ileten Akkuş, 'On gün sonra Artvin'de buradaki gibi bir görüntünün ortaya çıktığını bir hesap edin bakalım, ülkede ne olurdu?' dedi. BiP'te paylaş

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Özellikle yerel hükümetlerin açtıkları hesaplarda toplanan paraların kime, hangi şartlarda, ne kadar zamanda ve ne derece adil dağıtıldığının muamma olması ve yardımların dağıtımında çok fazla bürokratik işlemlere tabi tutulması, eleştiri konularının başında geliyor.

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"HÜKÜMET YARDIMLARI ZORLAŞTIRIYOR"

Yardım kuruluşları, devletin bağış toplama aracı olarak bir anda rekabete girmesinden rahatsızlık duyuyor. Bugüne kadarki sel veya doğal afetlerde yardım işini tamamen bu kuruluşlara bırakan devletin şimdilerde onlara rakip gibi davranması, yardım kuruluşlarının işini zorlaştırıyor.

Caritas International, Diakonie Katastrophenhilfe, UNICEF ve Kızıl Haç kuruluşlarını birleştiren Aktionbündnis Katastrophenhilfe'den Dariush Ghobad, Alman medyasına yaptığı açıklamada, devletin kendilerine rakip olmasının, afet bölgelerindeki karmaşık yardım koordinasyonunu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Ghobad, yardım kriterlerinin devletinki kadar zor olmadığını dile getirerek "Orada biraz daha özgürüz. Parayı kamyondan atmamıza izin yok ama kimse yeni bir çamaşır makinesine ihtiyaç duyduğunda üç sayfalık bir form doldurmak istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yardım kuruluşları, topladıkları paralarının tümünü afetzedelere dağıtabilirken devletin açtığı hesaplarda biriken paranın tümünün, selzedelere aktarılıp aktarılmayacağı sorusunun cevabı henüz net değil. Öte yandan bugüne kadar toplanan paralar, kimin etkin bir şekilde bağış toplayabileceğini gösteriyor.