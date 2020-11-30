Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Almanya Atinanın suçlarına ortak
AVRUPA

Almanya Atina’nın suçlarına ortak: Türk gemisine yapılan hukuk dışı arama

Almanya Atina’nın suçlarına ortak

Yunan komutanın yönettiği Alman firkateyninin, Türk kargo gemisi Roselina-A’ya baskını tartışılırken yeni skandal ortaya çıktı. AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex kapsamında görev yapan Alman polisi, sığınmacıları Türkiye’ye iten Yunan sahil güvenlik güçlerine yardım etti. 10 Ağustos’ta yaşanan olayda can güvenlikleri tehlikeye giren mültecileri Türk güvenlik güçleri kurtardı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Der Spiegel dergisinin haberinde, Ege Denizi’nde yasa dışı geri itme uygulamasına en az bir kez Alman polisinin de dahil olduğunun Frontex Direktörü Fabrice Leggeri’nin AB Komisyonu’na gönderdiği yazıda görüldüğü bildirildi.
Der Spiegel dergisinin haberinde, Ege Denizi’nde yasa dışı geri itme uygulamasına en az bir kez Alman polisinin de dahil olduğunun Frontex Direktörü Fabrice Leggeri’nin AB Komisyonu’na gönderdiği yazıda görüldüğü bildirildi.

Alman basınında, Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex kapsamında görev yapan Alman polisinin, Yunan kara sularında bulunan sığınmacıların Türkiye’ye geri itilmesi için Yunan sahil güvenlik güçlerine yardım ettiği ileri sürüldü. Der Spiegel dergisinin haberinde, Ege Denizi’nde yasa dışı geri itme uygulamasına en az bir kez Alman polisinin de dahil olduğunun Frontex Direktörü Fabrice Leggeri’nin AB Komisyonu’na gönderdiği yazıda görüldüğü bildirildi.

Avrupa barbarlığa geri dönüyor
GÜNDEM
Avrupa barbarlığa geri dönüyor

Yunan komutanın emriyle Irini Harekatı kapsamındaki askerlerini uluslararası hukuka aykırı şekilde Türk ticaret gemisine çıkaran Almanya, şimdi de Yunanistan’ın sığınmacıları Ege Denizi’nde ölüme iten operasyona verdiği Alman polisi desteğiyle tartışılıyor.

YUNAN MAKAMLARI EMRİNDE

  • Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman güvenlik güçlerinin Frontex’in Poseidon operasyonu kapsamında hareket ettiği ve burada görev yapan polislerin Yunan makamlarının emrinde olduğunu açıkladı. Yunanistan’ın kendi karasularında bulunan sığınmacıları Türkiye’ye geri ittiği, hatta batan botlardaki insanların kurtarılmadığı olaylar uluslararası raporlara yansımıştı. Alman Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Frank Schwabe, Alman polisinin Ege Denizi’ndeki görevinden çekilmesini istedi.

Korsanlık yeni değil
GÜNDEM
Korsanlık yeni değil

TÜRK GEMİSİNE ASKER ÇIKARMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde arabulucu rolünü üstlenen Almanya, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle planladığı araştırma faaliyetinin başlaması üzerine bu misyonundan vazgeçmiş ve gerilimde Yunanistan tarafında pozisyon almıştı. Bu durum, son olarak Libya’ya gıda malzemesi taşıyan Türk bayraklı Rosaline-A gemisinin uluslararası hukuk, denizcilik hukuku, NATO ittifak ruhu ve müttefiklik ilişkilerine aykırı şekilde korsanvari bir tutumlaaranmasındagörülmüştü. Bu tablo, Doğu Akdeniz’deki şer ittifaklarına bir yenisinin de Ege Denizi’nde eklendiği, Avrupa Komisyonu’nun himayesinde İtalya, Yunanistan ve Almanya olmak üzere iş birliği içinde hareket eden üçlü bir ortaklığın daha Türkiye’nin karşısına çıktığı şeklinde yorumlanmıştı.

Abone Ol Google News
Ben de boş adam değilim,bu cezayı bozdururum

Ben de boş adam değilim,
bu cezayı bozdururum

​Kısıtlamada ceza kesilen kişi polis ekiplerini tehdit etti.
Kız arkadaşını bıçakladı

Kız arkadaşını bıçakladı

​Sosyal medyada yazdıkları ise pes dedirtti.
ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde bir ilk

​Tamamı kadınlardan oluşan ekibini açıkladı.
Vatandaş<br>yollara döküldü

Vatandaş
yollara döküldü

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
15 yıl sonra aynı senaryo

15 yıl sonra aynı senaryo

10 kişi Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi.
Yeni skandal

Yeni skandal

​Almanya, Atina'nın suçlarına ortak olmuş.
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.
Paris’i yakan öfke

Paris’i yakan öfke

​Halk Macron'un istifasını istiyor.

İsrailliler askerden kaçıyor

İsrailliler askerden kaçıyor

Psikolojik muafiyet haklarını kullanıyorlar.

İhanetin bedeli

İhanetin bedeli

​Aksa'yı gizlice gezmek zorunda kaldılar.
İşte katilin profili

İşte katilin profili

​İçişleri Bakanlığı rapor hazırladı.
İsrail'den<br>pişkin açıklama

İsrail'den
pişkin açıklama

İşledikleri cinayet için dünyadan teşekkür bekliyorlar.
En pahalı <br>köfte ekmek oldu

En pahalı
köfte ekmek oldu

​Polis amirinin dikkatinden kaçamadılar.
Faturayı <br>hükümete kesti

Faturayı
hükümete kesti

​Sarkisyan, hükümetin istifasını istedi.
İsyan ettirdi

İsyan ettirdi

Sarı lacivertliler mağlubiyetin faturasını ona kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.