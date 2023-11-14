Almanya Başbakanı Scholz Filistin'deki soykırıma arka çıktı: Erdoğan'ın sözleri absürt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.
Erdoğan'dan işgalcilere tepki: İsrail meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor
Söz konusu açıklamalar Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ü rahatsız etti.
Scholz Filistin'deki soykırıma arka çıktı: Erdoğan'ın sözleri absürt
İşgalcilerin çocuk, kadın demeden binlerce masum sivili katletmesini 'kendisini savunma hakkı' olarak nitelendiren Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu söyledi.
İsrail insan haklarına saygılıymış!
Almanya Başbakanı, İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savundu.