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Dünya

Almanya’da grev dalgası büyüyor: Hastane çalışanları işi bıraktı

Almanya’da, Hastanelerdeki Verdi Sendikası'na bağlı kamu çalışanları, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle işi bıraktı. Çalışanlar "uyarı grevine" bugün de devam etti.

16:17 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Hastane çalışanları "uyarı grevine" devam etti.

Hastane çalışanları "uyarı grevine" devam etti.

Başkent Berlin’de Charite, Vivantes ve Yahudi hastanelerinde greve giden yüzlerce personel, Wedding semtinde bulunan Vivantes şirketinin yönetim binasının önünde toplandı.

Üzerinde taleplerin yazılı olduğu döviz ve panklartlar taşıyan çalışanlar daha sonra Yahudi Hastanesi’ne yürüdü.


Gösteri sırasında bir konuşma yapan Verdi Sendikası yönetiminden Sylvia​​​​​​​ Bühler, ülkede fiyatların çok fazla artmasından dolayı sağlık alanındaki çalışanların daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bühler, geliri az olanlar için bu fiyat artışlarının daha da kötü bir durum olduğunu, bundan dolayı ülkedeki bu mali krizde yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı talep ettiklerini anlattı.

Talepler konusunda ciddi olduklarını aktaran Bühler, dün ülke genelinde 13 bin kişinin greve katıldığını, bu sayının bugün daha fazla olduğunu kaydetti.

İşverenler 2 yıl için toplam yüzde 5 oranında ücret artışı teklif etmişti

Berlin’in yanı sıra Hamburg, Bavyera, Schleswig-Holstein, Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerinde de hastane çalışanlarının greve katıldığı aktarıldı.

Verdi Sendikasının çağrısıyla hastane çalışanları dün 2 günlük greve başlamıştı.

Kamu şirketlerinde 2,5 milyon çalışan için yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı talep eden Verdi Sendikası, 27-29 Mart'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan bu uyarı grevleriyle işverenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor. İşverenler görüşmelerde 2 yıl için toplam yüzde 5 oranında ücret artışı teklif etmişti.

Sendikanın çağrısıyla 13 Mart’ta 4 havalimanında yer ve güvenlik personeli grev yapmış ve yüzlerce uçuş iptal edilmişti.




#Almanya
#grev
#hastane çalışanları
#Verdi Sendikası
1 saat önce
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Almanya’da grev dalgası büyüyor: Hastane çalışanları işi bıraktı
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