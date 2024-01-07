Almanya'da grev üstüne grev: Üç ay içinde üçüncü kez iş bırakacaklar

Açıklamada, GDL'nin Noel tatilinden sonra yeni yılda birkaç gün sürecek bir grev planladığını açıkladığı hatırlatılarak, Alman Demiryollarının Noel tatilinde grevi durdurmak için bir teklifte bulunmadığı ifade edildi.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.