Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslamofobik suç işlendi: Biri ağır 38 kişi yaralandı

Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslamofobik suç işlendi: Biri ağır 38 kişi yaralandı

21:0917/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya'da 2025'in ocak-eylül döneminde 930 İslamofobik suç işlendi. Saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 38 kişi yaralandı. Suçların çoğunun aşırı sağcılar tarafından işlendiği açıklandı.

Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde 930 İslamofobik suçun işlendiği bildirildi.

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubunun İslamofobik suçlara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Buna göre Federal Kriminal Dairesi’ne 2025’in birinci çeyreğinde 469 İslamofobik suç bildirilirken, ikinci çeyrekte bu sayı 316, üçüncü çeyreğinde de 145 oldu.

Bu bağlamda ilk çeyrekte 283, ikinci çeyrekte 172, üçüncü çeyrekte de 85 şüpheli tespit edilirken toplam 5 kişi gözaltına alındı ancak bu kişiler hakkında tutuklama emri çıkarılmadı.

2025’in ocak-eylül döneminde camilere yönelik 31 saldırı gerçekleştirildi.

Bu suç ve saldırlar kapsamında 1’i ağır 38 kişi yaralandı.

Hükümetin yanıtında, işlenen İslamofobik suçlar arasında halkı kışkırtma, hakaret, tehdit, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması, mala zarar verme ve adam yaralama yer alırken suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.​​​​​​​


#Almanya
#İslamofobi
#suç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşında 2026 sürprizi: Yeni yıl zam beklentisi artıyor