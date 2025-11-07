İngiltere'de son 3 ayda 25 cami 27 kez saldırıya uğradı

Britanya Müslüman Vakfının raporuna göre, İngiltere'de 23 noktadaki 25 camiye 27 saldırı gerçekleştirildi. BMT üst yöneticisi Akeela Ahmed, "Britanya'da Müslüman karşıtı nefretin görünürlüğü ve ciddiyeti artıyor, camiler şaşırtıcı ölçüde hedef alınıyor." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan son 3 ayda 25 camiye 27 saldırı düzenlenirken, bu saldırıların yüzde 41’inde İngiltere veya Birleşik Krallık bayrağı ile Hristiyan sembolleri kullanıldı.
Britanya Müslüman Vakfının (BMT) raporuna göre, temmuz ayında yalnızca 1 cami saldırıya uğrarken, bu sayı ağustosta 7’ye, eylül ve ekim aylarında ise toplam 18’e yükseldi.
Bazı camilere birden fazla saldırı yapılırken, 23 noktadaki 25 camiye yönelik saldırı sayısı 27 oldu.
Camilere yönelik saldırılar sembol asmak, sembol bırakmak, duvarlara yazı yazmak ya da semboller çizmek, mala zarar vermek ve kundaklama girişimlerini kapsayacak şekilde değerlendirildi.
Bu yılın şubat-temmuz ayları arasında toplam 4 camiye yönelik saldırı gerçekleştirilirken, bu sayının son 3 ayda 27'ye çıkmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapılan raporda, bayrak ve sembol kullanımındaki artışa da işaret edildi.
Camilere saldırıların yüzde 41'inde Birleşik Krallık veya İngiltere bayrağı (Aziz George Haçı) ile Hristiyan sembolleri ve sloganları kullanıldı.
Saldırıların yüzde 11'inde ise cami duvarlarına kışkırtıcı nefret ifadeleri ve sembolleri yazıldı.
Polisin yaklaşımı Müslüman karşıtı nefretin hoş görüldüğü algısı oluşturuyor
Raporda, polisin mağdurlarla sınırlı bir şekilde ilgilendiği, bu durumun ise Müslüman karşıtı nefretin hoş görüldüğü algısını körüklediği sonucuna ulaşıldı.