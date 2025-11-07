Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

13:207/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Endonezya'da camide patlama
Endonezya'da camide patlama

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 54 kişi yaralandı.

Jakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama oldu.

Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri yaptığı açıklamada, 54 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Suheri, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Yerel medya, yapılan ön incelemede patlamanın meydana geldiği bölgede yelek, ateşli silahlar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı bomba malzemeleri de dahil olmak üzere çok sayıda eşya bulunduğunu duyurdu.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Endonezya
#Jakarta
#cuma namazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VERGİ AFFI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Vergi affı düzenlemesi var mı, gelecek mi?