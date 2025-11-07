Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri yaptığı açıklamada, 54 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Suheri, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Yerel medya, yapılan ön incelemede patlamanın meydana geldiği bölgede yelek, ateşli silahlar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı bomba malzemeleri de dahil olmak üzere çok sayıda eşya bulunduğunu duyurdu.