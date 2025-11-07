Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 54 kişi yaralandı.
Jakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama oldu.
Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.
Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor
Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri yaptığı açıklamada, 54 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Suheri, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Yerel medya, yapılan ön incelemede patlamanın meydana geldiği bölgede yelek, ateşli silahlar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı bomba malzemeleri de dahil olmak üzere çok sayıda eşya bulunduğunu duyurdu.