​Almanya’da öğrencilere verilen matematik ödevindeki ırkçı soru tepkiye neden oldu

Almanya'da 9. sınıfa giden bir öğrenciye matematik dersinde verilen alıştırma kağıdının fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı.

"Ahmet’in sık sık 1€ ve 2€ bozukluğa ihtiyacı oluyor. Gidip bir uyuşturucu satıcısında 10€ bozduruyor. Eline kaç adet madeni para geçiyor?" sorusunun yer aldığı kağıt, Yeşiller Partisi'nde görev alan ve aynı zamanda öğretmen olan Bahar Aslan tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Soruya tepki gösteren Aslan, yapılanın ırkçılık olduğunu söyleyerek devletin buna karşı önlem alması gerektiğini belirtti.

Dieses Arbeitsblatt für Mathematik habe ich eben zugeschickt bekommen und bin sprachlos. Wenn wir #Rassismus im Schulsystem anprangern, dann meinen wir auch immer Aufgaben, in denen Migrant*innen in Stereotypen dargestellt werden.



⬇️ pic.twitter.com/kCPOVXQl0h
December 21, 2021

"BU TAMAMEN IRKÇILIKTIR"

Türk avukat Fatih Zingal da ödevde yer alan ifadeleri eleştirerek "Uyuşturucu satıcılarıyla bağlantılı olarak Türklerden söz ediliyorsa, bu tamamen ırkçılıktır” dedi.

Zingal bunun gibi "bilinçaltı ırkçılığın" göçmenler için nefret yaratacağını ifade etti.

Ödevin bir ders kitabından mı yoksa bir öğretmenden mi geldiği ise hala belirsiz.

Das ist ein Mathe-Aufgabenblatt, das in einer Schule verwendet wird. Wenn Türken in Zusammenhang mit „Dealern" genannt werden, ist das purer Rassismus. Dieser unterschwellige Rassismus erzeugt Hass auf Migranten. Es ist eine Schande, dass so etwas in einer Schule verwendet wird! pic.twitter.com/YNAMIhzb1v
December 23, 2021

