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Dünya

Almanya’da tren demiryolu işçilerine çarptı: İki ölü bir yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir tren, demiryolunda çalışma yapmakta olan işçilere çarptı. Kaza sonucunda 2 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin ise yaralandığı belirtildi.

15:43 . 4/05/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Hürth kentinde tren, demiryolunda çalışan işçilere çarptı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, kaza nedeniyle 5 işçinin ise psikolojik travma yaşadığı kaydedildi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, kazanın meydana geldiği Köln-Bonn demiryolu hattının geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


#Almanya
#demiryolu işçileri
#kaza
1 saat önce
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