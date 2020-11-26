Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Almanyada ülkücüleri sindirme operasyonu
AVRUPA

Almanya’da ülkücüleri sindirme operasyonu

Almanya’da ülkücüleri sindirme operasyonu

Almanya’da hükümeti oluşturan partiler, ülkücü hareket ile bağlantılı derneklerin faaliyetlerini mercek altına alan bir kararı kabul etti. Derneklerin kapatılmasına kadar gidebilecek karara tepki gösteren ATİB Başkanı Durmuş Yıldırım, “Bu tamamen siyasi bir olay. ‘Ülkücüler, Erdoğan taraftarı ve Erdoğan’ı destekliyor’ diyerek, bunun faturasını bize kesmeye kalkıyorlar” dedi.

Yasemi Asan Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığınca derneklerin kapatılmasına kadar gidebilecek karara ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım tepki gösterdi.
İçişleri Bakanlığınca derneklerin kapatılmasına kadar gidebilecek karara ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım tepki gösterdi.

Almanya’da hükümeti oluşturan partiler, ülkücü hareket ile bağlantılı derneklerin faaliyetlerini mercek altına alan bir kararı kabul etti. Karar doğrultusunda ülkücü topluluklar ve Avrupa Türk İslam Birliğinin (ATİB) faaliyetleri hükümet tarafından takip edilecek. İçişleri Bakanlığınca derneklerin kapatılmasına kadar gidebilecek karara ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım tepki gösterdi.

DÜZMECE İDDİALAR

  • Yıldırım, “Bundan 33 yıl önce siyasi bir harekete veya bir dini cemaate yakınlık duymadan ve bağımlı olmadan, Almanya ve Avrupa Türklerinin kültürel varlıklarını koruyarak, birlikte yaşadıkları topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak gayesiyle kurulmuş olan ATİB’i, Federal Meclis’in oturumunda olduğundan farklı gösterme ve düzmece iddialarla itham etme girişimini hayret ve üzüntüyle karşıladık” dedi.

Durmuş Yıldırım

Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu
DÜNYA
Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu

TAMAMEN SİYASİ KARAR

“Bu tamamen siyasi bir olay” ifadelerini kulllanan Yıldırım, “Bunun Türkiye ayağı var. Türkiye’nin son zamanda güçlenip, Azerbaycan’a destek vermesi, Libya’daki gelişmeler, Suriye’deki olaylar ve Doğu Akdeniz’deki olaylar. Şu anda AK Parti ve MHP beraber hareket ediyor. ‘Ülkücüler, Erdoğan taraftarı ve Erdoğan’ı destekliyor’ diyerek, bunun faturasını bize kesmeye kalkıyorlar. Soğuk savaş döneminden kalma suçlamalarla suçluyorlar. Bizi aşırı Türkçülük ile diğerlerini siyasal İslam diyerek suçlamaya kalkıyorlar. Burada bir sindirme ve baskı olayı var” diye konuştu.

ÇİFTE STANDART VAR

  • Derneklerinin bulundukları bölgelerde belediyelerle çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, şunları anlattı: “Yerel diğer resmi mercilerle çalışıyorlar. Tamamen siyasi bir olay. Fransa’daki, Avusturya’daki olayların yansıması. ‘Karabağ sorunu diyalog ile çözülsün’ dedik. Biz Ermenilere karşıymışız, Kürtlere karşıymışız. Burada çifte standart var. Batı ön yargılı şekilde bizi suçlamaya kalkıyor. Bozkurtlar tehlikeli ise geçmişte Angela Merkel, eski SPD’li başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel aynı karede fotoğraflar var. Eğer tehlikeli ise neden onlarla birlikte programlara katıldınız, diye sormak lazım.”

Almanya'da 5 parti ülkücü hareketin yasaklanması için harekete geçti
DÜNYA
Almanya'da 5 parti ülkücü hareketin yasaklanması için harekete geçti

PLAN GENÇLERİ ENGELLEMEK

“Afganistan’ı, Filistin’i savunduğumuz zaman suç oluyor. Birine aşırı Türk, birine siyasal İslam, birine aşırı İslami terör örgütü, diyerek yıldırmaya çalışıyorlar. Ermenilere, Kürtlere karşı olduğumuzu iddia ediyorlar.” Gençlerin ATİB, DİTİB, Milli Görüş gibi kuruluşlara katılmalarının önünün kesilmesi planlarının bulunduğunu dile getiren Yıldırım, “Bizi illegal bir teşkilat olarak göstererek, buralara üye olanları sicil altına alma, o gençlere iş hayatında şu alanlarda yükselemezsiniz algısını vermek istiyorlar. O endişeyi gençlerimiz de taşıyor” dedi. Yıldırım, hukuku işlem başlattıklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Aynı masaya oturmayız

Aynı masaya oturmayız

Suriye muhalefetine PKK baskısı.
FETÖ yeni ihanet peşinde

FETÖ yeni ihanet peşinde

​Savcılar da FETÖ'cü olduğu için gerçek yıllarca ortaya çıkmamıştı.
Akdeniz’e 7/24 takip

Akdeniz’e 7/24 takip

​Türkiye, Doğu Akdeniz'deki her şeyden haberdar olacak.
Cinayetler %700 arttı

Cinayetler %700 arttı

​Avrupa'da 'aşırı sağ terörü' kabusu büyüyor.
İrini sadece Türkiye'ye karşı

İrini sadece Türkiye'ye karşı

​Uluslararası meşruiyete sahip olmadığı gibi çifte standart da uyguluyor.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

Büyük planlarımız var

Büyük planlarımız var

Aliyev, ulusa seslenişinde çarpıcı ifadeler kullandı.

Ortak hedefleri Türkiye

Ortak hedefleri Türkiye

Gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na <br>dava açtılar

Kılıçdaroğlu'na
dava açtılar

​Öğretmenler Günü'nde skandal ifadeler kullanmıştı.
Tablo çok ağır

Tablo çok ağır

Aylar sonra ilk kez vaka sayısı paylaşıldı.
Beklenen 'film' yayınlandı

Beklenen 'film' yayınlandı

Red Bull'un İstanbul'daki tanıtım filmi büyük beğeni topladı.
Toplu ulaşımda <br>HES dönemi

Toplu ulaşımda
HES dönemi

​İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi.
Dünya <br>futbolunun acı kaybı

Dünya
futbolunun acı kaybı

Efsane isim Diego Maradona hayatını kaybetti.
Allah'ın hediyesi Zeytinyağı
Hayat

Allah'ın hediyesi Zeytinyağı

Zeytin yaprağı gibi zeytinyağı da Kovid-19’un bulaşmasını önleyip hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor. Geleneksel tıbbın vazgeçilmezi zeytin, binlerce yıldır şifa ve tedavi için kullanılıyor. Zeytinyağı, geleneksel tıp kitaplarında Hediye-i Rahman diye adlandırılır. Gastrit, bağırsak tembelliği, kabızlık, hemoroit, mide rahatsızlıkları ve şeker hastalığına karşı etkili olduğu kadar soğuk algınlığını gideriyor ve yüksek ateşi hızla düşürüyor.
Küçük yatırımcıya kazandıracak yeni alan
Ekonomi

Küçük yatırımcıya kazandıracak yeni alan

Teknolojiye yatırım sadece ülkelere ve şirketlere değil, vatandaşa da kazandırıyor. Hisse opsiyonu, Crowdfunding, melek yatırımcı, risk sermayesi gibi finansman modelleri sayesinde tekno-girişimciler desteklenirken; altın-döviz ve faiz sarmalında kalan yatırımcıya da alternatif sunuyor. ESİM Yazılım Y.K. Başkanı Selahattin Esim, Borsa İstanbul Özel Pazar kapsamında yapılacak değişikliklerin firmalara, vatandaşa ve ülkeye sağlayacağı ciddi faydalara dikkat çekti.
Almanya’da ülkücüleri sindirme operasyonu
Dünya

Almanya’da ülkücüleri sindirme operasyonu

Almanya’da hükümeti oluşturan partiler, ülkücü hareket ile bağlantılı derneklerin faaliyetlerini mercek altına alan bir kararı kabul etti. Derneklerin kapatılmasına kadar gidebilecek karara tepki gösteren ATİB Başkanı Durmuş Yıldırım, “Bu tamamen siyasi bir olay. ‘Ülkücüler, Erdoğan taraftarı ve Erdoğan’ı destekliyor’ diyerek, bunun faturasını bize kesmeye kalkıyorlar” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.