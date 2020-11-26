Almanya’da ülkücüleri sindirme operasyonu

Almanya’da hükümeti oluşturan partiler, ülkücü hareket ile bağlantılı derneklerin faaliyetlerini mercek altına alan bir kararı kabul etti. Karar doğrultusunda ülkücü topluluklar ve Avrupa Türk İslam Birliğinin (ATİB) faaliyetleri hükümet tarafından takip edilecek. İçişleri Bakanlığınca derneklerin kapatılmasına kadar gidebilecek karara ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım tepki gösterdi.

DÜZMECE İDDİALAR

Yıldırım, “Bundan 33 yıl önce siyasi bir harekete veya bir dini cemaate yakınlık duymadan ve bağımlı olmadan, Almanya ve Avrupa Türklerinin kültürel varlıklarını koruyarak, birlikte yaşadıkları topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak gayesiyle kurulmuş olan ATİB’i, Federal Meclis’in oturumunda olduğundan farklı gösterme ve düzmece iddialarla itham etme girişimini hayret ve üzüntüyle karşıladık” dedi.

Durmuş Yıldırım

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TAMAMEN SİYASİ KARAR

“Bu tamamen siyasi bir olay” ifadelerini kulllanan Yıldırım, “Bunun Türkiye ayağı var. Türkiye’nin son zamanda güçlenip, Azerbaycan’a destek vermesi, Libya’daki gelişmeler, Suriye’deki olaylar ve Doğu Akdeniz’deki olaylar. Şu anda AK Parti ve MHP beraber hareket ediyor. ‘Ülkücüler, Erdoğan taraftarı ve Erdoğan’ı destekliyor’ diyerek, bunun faturasını bize kesmeye kalkıyorlar. Soğuk savaş döneminden kalma suçlamalarla suçluyorlar. Bizi aşırı Türkçülük ile diğerlerini siyasal İslam diyerek suçlamaya kalkıyorlar. Burada bir sindirme ve baskı olayı var” diye konuştu.

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ÇİFTE STANDART VAR

Derneklerinin bulundukları bölgelerde belediyelerle çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, şunları anlattı: “Yerel diğer resmi mercilerle çalışıyorlar. Tamamen siyasi bir olay. Fransa’daki, Avusturya’daki olayların yansıması. ‘Karabağ sorunu diyalog ile çözülsün’ dedik. Biz Ermenilere karşıymışız, Kürtlere karşıymışız. Burada çifte standart var. Batı ön yargılı şekilde bizi suçlamaya kalkıyor. Bozkurtlar tehlikeli ise geçmişte Angela Merkel, eski SPD’li başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel aynı karede fotoğraflar var. Eğer tehlikeli ise neden onlarla birlikte programlara katıldınız, diye sormak lazım.”

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PLAN GENÇLERİ ENGELLEMEK

“Afganistan’ı, Filistin’i savunduğumuz zaman suç oluyor. Birine aşırı Türk, birine siyasal İslam, birine aşırı İslami terör örgütü, diyerek yıldırmaya çalışıyorlar. Ermenilere, Kürtlere karşı olduğumuzu iddia ediyorlar.” Gençlerin ATİB, DİTİB, Milli Görüş gibi kuruluşlara katılmalarının önünün kesilmesi planlarının bulunduğunu dile getiren Yıldırım, “Bizi illegal bir teşkilat olarak göstererek, buralara üye olanları sicil altına alma, o gençlere iş hayatında şu alanlarda yükselemezsiniz algısını vermek istiyorlar. O endişeyi gençlerimiz de taşıyor” dedi. Yıldırım, hukuku işlem başlattıklarını söyledi.