Dünya Almanyadaki bir hastanede listeye Türk kanalı olarak PKK kanalı konuldu
AVRUPA

Almanya'daki bir hastanede listeye 'Türk' kanalı olarak PKK kanalı konuldu

PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticilerinin yoğun olarak propaganda yaptığı PKK'nın yayın organı Medya Haber TV, Almanya'da bir hastanede 'Türk' kanalı olarak listeye dahil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyadaki bir hastanede listeye Türk kanalı olarak PKK kanalı konuldu
Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından Medya Haber TV.

Almanya'da bir hastanede televizyon kanalları listesine, PKK'nın yayın organı Medya Haber TV, 'Türk' kanalı olarak eklendi.

Hastane odasından çekilen bir karede, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'nun görüntüleri yer alıyor.

  • Söz konusu videoda, PKK elebaşı Mustafa Karasu "HDP olmasaydı CHPden Saadete kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğluna ve Akşenere saldırıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

PKK elebaşlarından Mustafa Karasu: CHP'den Saadet'e hepsi HDP sayesinde ayakta
GÜNDEM
PKK elebaşlarından Mustafa Karasu: CHP'den Saadet'e hepsi HDP sayesinde ayakta

Terör örgütünün propagandası yapılıyor

Terör propagandası amacıyla kurulan Medya Haber TV'de, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Zübeyir Aydar, KJK sözde koordinasyon üyesi Zerin Ruken gibi çok sayıda teröriste sık sık yer veriliyor.

PKK elebaşı Mustafa Karasu: HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e saldırıyorlar
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PKK elebaşı Mustafa Karasu: HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e saldırıyorlar
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı videoyla CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu. Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kuran Karasu, 'HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Sedat Peker bile sallıyor 'Dumanla bile olsa onları duman ederim' diyor.

PKK'lı Karasu: Soylu bizi muhatap almıyor önceki iktidarlar döneminde görüşme için vekil gönderirlerdi
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PKK'lı Karasu: Soylu bizi muhatap almıyor önceki iktidarlar döneminde görüşme için vekil gönderirlerdi
Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yeni açıklama yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgütü muhatap almadığını belirten Karasu, 'PKK'yla görüşür mü hiç? Bizi muhatap alır mı? Önceki hükümetler bunu sorun etmiyordu milletvekili gönderip görüşüyorlardı. Burada muhalefet de fırsatı değerlendiremedi. Hükümeti yıkabilirlerdi' ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
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PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoyla hezimeti itiraf etti. Bölgedeki gruplara 'Sessiz kalmayın' çağrısında bulunan Karayılan 'Bu söylediklerimin zayıflıkla ilgisi yok. Durun artık. Bizi rahat bırakın. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış' diye konuştu.
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