Almanya'daki bir hastanede listeye 'Türk' kanalı olarak PKK kanalı konuldu

Almanya'da bir hastanede televizyon kanalları listesine, PKK'nın yayın organı Medya Haber TV, 'Türk' kanalı olarak eklendi.
Hastane odasından çekilen bir karede, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'nun görüntüleri yer alıyor.
Söz konusu videoda, PKK elebaşı Mustafa Karasu "HDP olmasaydı CHPden Saadete kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğluna ve Akşenere saldırıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Terör örgütünün propagandası yapılıyor
Terör propagandası amacıyla kurulan Medya Haber TV'de, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Zübeyir Aydar, KJK sözde koordinasyon üyesi Zerin Ruken gibi çok sayıda teröriste sık sık yer veriliyor.