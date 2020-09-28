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Dünya Almanyadan akıllara durgunluk veren açıklama Gaz odalarına sokulabilir
AVRUPA

Almanya'dan akıllara durgunluk veren açıklama: Gaz odalarına sokulabilir

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi için basın sözcülüğü görevinde bulunan Christian Lüth'ün ülkeye gelen göçmenlerin vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini yönünde açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Alternatif Partisi için basın sözcülüğü görevinde bulunan Christian Lüth.
Alternatif Partisi için basın sözcülüğü görevinde bulunan Christian Lüth.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) için basın sözcülüğü görevinde bulunan Christian Lüth'ün ülkeye gelen göçmenlerin vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini söylediği iddia edildi.

  • Alman medyasından Zeit gazetesinde yer alan haberde, eski AfD'nin basın sözcüsü Lüth'ün Lisa Licentia adlı YouTuber ile 23 Şubat'ta bir akşam yemeğinde görüştükleri ve orada göçmenler için ağır ifadeler kullandığı iddia edildi.

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Haberde, Lisa Licentia'nın görüşmede "Daha fazla göçmenin gelmesi sizin çıkarınıza olacakmış gibi geliyor mu?" şeklinde sorusuna Lüth'ün, "Evet. Çünkü o zaman AfD daha iyi olacak. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun değil. ya da gaz odalarına sokabiliriz ya da ne istersen. Umurumda değil" ifadeleriyle cevap verdiği belirtildi.

  • Görüşmenin görüntülerinin bu akşam Pro 7 televizyonunda gösterileceği ifade edilen haberde, Lüth'ün "Almanya'nın durumu ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur. Tabii ki durum çocuklarımız açısından çok kötü" dediği aktarıldı. Aşırı sağcı AfD partisi Christian Lüth'ün görevine nisan ayı sonunda son vermişti.

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