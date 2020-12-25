Almanya’dan "Can Dündar’ı iade etmeyeceğiz" açıklaması

Can Dündar’ın, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 27 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti.
"Muhataplarımızdan Dündar'ı iade etmelerini bekliyoruz"
Kararın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve "eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını" belirterek, Almanya’ya, Türk yargısının kararını kabul ederek Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etme çağrısı yapmıştı.
Bu çağrıya, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından Deutsche Welle’ye verilen demeçte, “Prensip olarak geçerli olan Almanya'nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır” denildi.