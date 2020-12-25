Dünya Almanyadan "Can Dündarı iade etmeyeceğiz" açıklaması
AVRUPA

Almanya’dan "Can Dündar’ı iade etmeyeceğiz" açıklaması

'Casusluk' ve 'silahlı terör örgütünü desteklemekten' hüküm giyen firari Can Dündar’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik çağrıya Alman yetkililerden yanıt geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Prensip olarak geçerli olan Almanya'nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır" denilerek, Dündar’ın iade edilmeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Can Dündar, yıllar önce Almanya Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edilmişti.
Can Dündar, yıllar önce Almanya Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edilmişti.

Can Dündar’ın, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 27 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti.

Firari Can Dündar hakkında karar çıktı
GÜNDEM
Firari Can Dündar hakkında karar çıktı

"Muhataplarımızdan Dündar'ı iade etmelerini bekliyoruz"

Kararın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve "eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını" belirterek, Almanya’ya, Türk yargısının kararını kabul ederek Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etme çağrısı yapmıştı.

İletişim Başkanı Altun: Muhataplarımızdan Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz
GÜNDEM
İletişim Başkanı Altun: Muhataplarımızdan Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz

Bu çağrıya, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından Deutsche Welle’ye verilen demeçte, “Prensip olarak geçerli olan Almanya'nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır” denildi.

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