Almanya’dan "Can Dündar’ı iade etmeyeceğiz" açıklaması

Ekonomi

Sınıfında dünyanın en iyisi: Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı

Türk savunma sanayisinin özgün insansız hava aracı (İHA) Anka, ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısına ulaştı. TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. Sınıfında dünyanın en iyi İHA'ları arasında gösterilen Anka ile ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısı elde edildi. Uydu kontrolü, yerli motor kullanımıyla Türkiye için ilklere imza atan Anka, Aksungur gibi çok daha gelişmiş bir hava aracının da temelini oluşturdu