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Altılı Masa'nın mutabakat metni Fransız basınında: Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

Altılı Masa'nın geçtiğimiz gün açıklanan mutabakat metninde yerel yönetimde kayyumun yasaklanacağı ifade edilirken FETÖ'cülere göreve dönüş sözü verildi. Muhalefetin tepkilere yol açan mutabakat metni, dış basında da gündem oldu. Fransız televizyonu France 24, "muhalefetin, iktidara gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğini" yazdı.

10:12 . 31/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Altılı Masa, mutabakat metnini geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaştı.

Altılı Masa, mutabakat metnini geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaştı.

Altılı Masa'nın liderleri geçtiğimiz gün Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere neden oldu.

Mutabakat metninde FETÖ'cülere göreve dönüş sözü verilirken yerel yönetimde kayyumun yasaklanacağı ifade edildi.

Şehir hastanelerini kaldıracağını söyleyen Altılı Masa liderleri, parti kapatmanın Meclis'e tabi olacağını açıkladı.

FRANSIZ BASINI: MUHALEFET ERDOĞAN'IN MİRASINI ORTADAN KALDIRMA SÖZÜ VERDİ

Altılı Masa'nın tepki çeken mutabakat metni dış basında da yankı uyandırdı. Fransız televizyonu, muhalefetin yönetimi devralması halinde mevcut sistem üzerinde yapmak istediği değişikliklere dikkati çekti. Ayrıca ortak aday belirlenememesinin muhalefet destekçilerini üzdüğü belirtildi.

France 24,
"muhalefetin, iktidara gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğini"
yazdı.

BİDEN'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Öte yandan Batılı ülkelerin,
"Erdoğan'ın öfkesini çekmemek için"
seçimin dışında kalmaya çalıştığı belirtilerek, ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyası sırasında bir televizyon röportajında, Washington'ın Türk muhalefetinin unsurlarına
"Erdoğan'ı yenmesi"
için yardım etmesi gerektiğini söylediği hatırlatıldı.




#Fransa
#Altılı Masa
#mutabakat metni
#France 24
2 days ago
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Altılı Masa'nın mutabakat metni Fransız basınında: Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler
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