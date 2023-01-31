Altılı Masa'nın mutabakat metni Fransız basınında: Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

|
Altılı Masa, mutabakat metnini geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaştı.
Altılı Masa'nın liderleri geçtiğimiz gün Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere neden oldu.
Mutabakat metninde FETÖ'cülere göreve dönüş sözü verilirken yerel yönetimde kayyumun yasaklanacağı ifade edildi.
Şehir hastanelerini kaldıracağını söyleyen Altılı Masa liderleri, parti kapatmanın Meclis'e tabi olacağını açıkladı.
Altılı Masa'nın tepki çeken mutabakat metni dış basında da yankı uyandırdı. Fransız televizyonu, muhalefetin yönetimi devralması halinde mevcut sistem üzerinde yapmak istediği değişikliklere dikkati çekti. Ayrıca ortak aday belirlenememesinin muhalefet destekçilerini üzdüğü belirtildi.