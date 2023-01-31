Altılı Masa'nın mutabakat metni Fransız basınında: Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, altılı masanın hazırladığı Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddelerin özellikle HDP için eklendiğini itiraf etti. Taşkın, bu maddelerden bazılarının 'dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi ve kayyum meselesinin çözülmesi' olduğunu belirtti.