Amasra'daki madende yangının sönmesi için yapılan üçüncü 'baraj' tamamlandı

TTK Genel Müdürlüğünden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta belirli aralıklarla yaptıkları gaz ölçümlerinin ardından değerlerin normale dönmemesi üzerine 27 Ekim'de üçüncü baraj (Yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici set) yapımı çalışmalarına başlandı.

Patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirilirken ekiplerce ocağın yangın olan bölümünde yapılan 2 barajın ardından -100 kotuna taş tozu torbalarından yapılan baraj da tamamlandı.

Yangının tamamen söndürülmesi için ocaktaki çalışmalar devam ediyor.

Müessese önünde ve baca ağzında polis ekiplerinin aldığı önlemle görevliler dışında kimsenin alana girmesine izin verilmiyor. Ocağa giriş ve çıkışlar da savcılık kontrolünde sağlanıyor.

GÜNDEM Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

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Patlamanın ardından ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatılmış, ardından betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için "köpük barajı"yla kaplanmıştı.

FOTOĞRAF 13 Bartın Amasra'da meydana gelen ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasının ardından önemli bir adım atıldı.



Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle madenci yakınlarına desteğin kapsamı genişledi, 2003 öncesi, 2014 sonrası sınırlaması da kaldırıldı.



Desteklerden Haziran 2003-Mayıs 2014 tarihleri arasındaki kazalarda yaşamını yitiren madencilerin aileleri de yararlanacak. Düzenlemeye göre, kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen madencilerin ailelerine, hiçbir koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak.



Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ödenecek.



Sabah'ın haberine göre; Mevcut uygulamada SSK'lı çalışanlara ölüm aylığı bağlamak için 5 yıl sigortalı olma, 900 prim günü gerekiyor. Prim gününün fiili çalışmayla elde edilmesi zorunluluğu bulunduğu için borçlanma ile kazanılan günler dâhil edilmiyor.



Yapılan düzenlemeyle madencilerin SGK'ya olan prim borçları da silinecek. Yürürlükteki düzenlemede çocuklarından anne babaya ölüm aylığı için her türlü kazanç ve irattan elde edilen gelirin asgari ücretin net tutarından daha az olması, SGK'dan aylık, gelir bağlanmaması gerekiyor. Artık bu kurallar uygulanmayacak. Hem ölüm aylığı, hem ölüm geliri bağlananlar yüksek olanın tamamını, düşük olanın yarısını alacak. Hak sahiplerinin yasa değişikliğinden yararlanarak ölüm aylığı bağlatabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı talepte bulunmaları gerekiyor. Talepte bulunanlara, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere gelir ve aylık bağlanacak. Geçmişe yönelik ödeme yapılmayacak. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanınacak. Ölen kişinin yakınlarından biri kamuda sürekli işçi olarak istihdam edilecek. İstihdam hakkından sırasıyla eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri yararlanacak. Şehit madenci ailelerinin yaraları sarılacak: Maaş bağlanacak borçlar silinecek Bartın Amasra'da 41 maden işçisinin şehit olduğu kaza sonrası madenci ailelerine devletten büyük destek geliyor. Yaşamını yitiren maden işçilerinin ailelerine hiçbir koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak, prim borçlarının tamamı silinecek. İşte detaylar...

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GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama: İncelemeler devam ediyor