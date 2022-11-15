Dünya Amazonun kurucusu Jeff Bezos kararını verdi 124 milyar dolarlık servetini bağışlayacak
AMERİKA

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos kararını verdi: 124 milyar dolarlık servetini bağışlayacak

Amazon’un kurucusu ve dünyanın sayılı zenginlerinden Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetini bağışlama kararı aldı. Bezos, servetinin büyük kısmını hayır işlerine bağışlayacak.

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Haber Merkezi Diğer
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos kararını verdi: 124 milyar dolarlık servetini bağışlayacak
Jeff Bezos

Jeff Bezos, milyarlarca dolarının çoğunu yaşamı boyunca hayırseverlik amaçlarına bağışlamayı planladığını söyledi. Amazon’un kurucusu olan Bezos, dünyanın en zengin diğer insanlarına kıyasla hayırsever yardımlar için yıllarca süren eleştirilerin ardından ilk kez bunu yapmayı taahhüt etti.

Jeff Bezos, servetinin büyük kısmını iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve toplumsal “birleştiricileri” desteklemek için kullanmayı planladığını söyledi. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre Bezos, yaklaşık 124 milyar dolar değerinde. Bezos eskiden dünyanın en zengin insanıydı, ancak Amazon hisseleri düştükçe net değeri daraldı ve en zengin dördüncü konumuna geriledi. Amazon, geçtiğimiz yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 188,11 dolar hisse değerine ulaştığında Bezos, 200 milyar dolar üzerinde servete sahipti.

“Hayır işleri ve şirket kurmak benzer şeyler”

Bezos, “Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı” dedi. Bezos’a göre hayır işlerini etkili bir şekilde incelemek ve yönetmek gerekiyor tıpkı Amazon’u kurup işletmek gibi. Milyarder isim, yapacağı bağışları ve hayır işlerini dikkatlice inceleyeceğini ve bir metodoloji oluşturarak ilerleyeceğini aktarıyor. Bezos, dünyanın en zengin insanlarından bazılarının servetlerinin çoğunu hayır kurumlarına bağışlama vaadi olan Giving Pledge anlaşmasına katılmamıştı.

  • Giving Pledge, Bill Gates ve Warren Buffett tarafından oluşturulmuş bir organizasyon.

Öte yandan Bezos, kendi kurduğu Bezos Earth Fund’a 10 milyar dolar bağış taahhüdü vermiş ve yaklaşık 1 milyar dolar kadar bağışta bulunmuş durumda.

Bezos’un yaşamı boyunca şimdiye kadar kabaca 2,5 milyar dolar bağışladığı düşünülüyor. 2019 yılında boşanmış olduğu eski eşi Mackenzie Scott ise oldukça cömert. Scott, 2020 yılından bu yana 12,8 milyar dolar bağışlamış durumda.

Bir günde 8,4 milyar dolar kazanarak kendi rekorunu kırdı
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Bir günde 8,4 milyar dolar kazanarak kendi rekorunu kırdı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor
DÜNYA
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor

Tarihi köprü Jeff Bezos için sökülecek: Hollandalılar karara kızgın
FOTOĞRAF 18
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Hollanda’da yerel yetkililer, liman kenti Rotterdamdaki tarihi bir çelik köprünün Amazonun kurucusu Jeff Bezos için inşa edilen bir süperyatın geçmesini sağlamak için kısmen söküleceğini duyurdu.
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TARİHİ KÖPRÜ SÜPERYAT İÇİN ÇOK KÜÇÜKBezosun 485 milyon dolarlık devasa yatı, 1878den kalma ve 1940ta İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen tarihi Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğu belirtildi.
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Rotterdam yakınlarındaki Alblasserdamda üç direkli yatı inşa tersane, yerel meclisten köprünün geçebilmesi için orta bölümünü kaldırmasını istedi.
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KÖPRÜYE VERİLEN ZARARIN PARASINI ÖDEYECEKRotterdam belediye başkanının bir sözcüsü AFPye verdiği demeçte, Denize giden tek yol bu dedi ve Amazon sahibinin operasyonun maliyetini ödeyeceğini de sözlerine ekledi.
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Bununla birlikte, yerel konsey, n 2017deki büyük bir yenilemeden sonra Rotterdamlılar tarafından De Hef olarak bilinen köprüyü bir daha asla sökmeyeceğine dair söz vermişti. Ancak, köprünün milyarder iş insanın yatı için sökülmesi kararı bazılarını kızdırdı.
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Ancak, Rotterdam Belediyesi, yatın n inşasının yarattığı ekonomik faydalara ve istihdama vurgu yaparken, köprünün mevcut haliyle yeniden inşa edileceğine söz verdi.
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SÖKÜM İŞLEMİ BU YAZ GERÇEKLEŞECEKHollanda basınında çıkan haberlere göre, devasa çelik kirişli köprünün orta bölümü, 40 metre yüksekliğindeki tekneye yeterli açıklık sağlamak için kaldırılacak. İşlem birkaç hafta sürecek ve söküm işleminin bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.
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57 yaşındaki Bezos, çevrimiçi kitapçı Amazonu küresel bir alışveriş devine dönüştürdükten sonra dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Forbes’e göre Bezos’un 177 milyar dolar net serveti bulunuyor.
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Tarihi köprü Jeff Bezos için sökülecek: Hollandalılar karara kızgın
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da 485 milyon dolar değerinde bir süperyat inşa ettiriyor. Ancak, yerel yetkililer 40 metre yüksekliğindeki yatın, Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğunu, tarihi yapının söküleceğini açıkladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen köprünün sökülme kararı Hollandalıları kızdırdı.


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