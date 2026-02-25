Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amsterdam-Tel Aviv uçuşları geçici olarak askıya alındı: Ticari ve operasyonel olarak mümkün değil

Amsterdam-Tel Aviv uçuşları geçici olarak askıya alındı: Ticari ve operasyonel olarak mümkün değil

23:0025/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), 1 Mart itibarıyla Amsterdam-Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu ve yolculara uçuş tarihlerini değiştirme veya para iadesi alma seçenekleri sunacağını bildirdi. KLM, Tel Aviv’e uçuş düzenlemenin "ticari ve operasyonel olarak mümkün olmadığını" belirtti.

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), 1 Mart itibarıyla Amsterdam-Tel Aviv arasındaki uçuşları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), 1 Mart itibarıyla Amsterdam-Tel Aviv arasındaki uçuşları geçici olarak askıya aldığını duyurdu. KLM, Tel Aviv’e uçuş düzenlemenin "ticari ve operasyonel olarak mümkün olmadığını" belirtti. Açıklamada, "Etkilenen yolculara kişisel bildirim yapılacak ve uçuş tarihlerini değiştirme veya para iadesi alma seçenekleri sunulacaktır. Gelişmeleri izlemeye ve şartlara göre kararı yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi.


#Hollanda
#İsrail
#Amsterdam
#Tel Aviv
#sefer
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar