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Dünya

Apple radyasyon tespit edilen iPhone 12'yi güncelleme kararı aldı

Fransa'nın Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakanı, Apple'ın Fransa'daki radyasyon korkularının ardından iPhone 12'yi güncelleme kararı aldığını duyurdu. Firma, yeni güncellemenin yalnızca belirli bir test protokolünün mevcut olduğu Fransa'daki kullanıcılar için geçerli olacağını söyleyerek, radyasyon bulgularının bu test girişiminin bir sonucu olduğunu ve bunun "bir güvenlik endişesi olmadığını" öne sürdü.

Afra Betül Özdemir
14:01 . 15/09/2023 пятница
Yeni Şafak
iPhone 12

iPhone 12

Fransa'nın Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakanı, Apple'ın Fransa'daki radyasyon korkularının ardından iPhone 12'yi güncelleyeceğini söyledi.


Jean-Noel Barrot, Apple'ın önümüzdeki günlerde ülkedeki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi sunacağını söyledi.


Bir düzenleyicinin çok fazla elektromanyetik radyasyon tespit etmesi üzerine Fransa'da iPhone 12 satışları durduruldu.


Apple'a sorunu çözmesi söylendi.


Firma, yeni güncellemenin yalnızca belirli bir test protokolünün mevcut olduğu Fransa'daki kullanıcılar için geçerli olacağını söyledi.


Amerikan teknoloji devi, radyasyon bulgularının bu test girişiminin bir sonucu olduğunu ve bunun
"bir güvenlik endişesi olmadığını"
öne sürdü.

iPhone 12 akıllı telefonu ilk olarak Eylül 2020'de piyasaya sürüldü ve halen dünya çapında satılıyor.



#Apple
#Fransa
#İphone 12
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