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Dünya

Arap Birliği: BM'nin Gazze'yle ilgili kararı uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıtıyor

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun ,"uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.

08:10 - 28/10/2023 Cumartesi
AA
Foto: AA.

Foto: AA.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, 120 ülkenin karara evet oyu vermesinin, dünya kamuoyunun, Gazze'de yaşananlara karşı olduğunu gösterdiğini belirtti.



BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) benzer bir karar alınmasının veto yetkisiyle engellendiğine değinen Ebu Gayt, uluslararası toplumun, BM Genel Kurulu'nda bu yetkiden bağımsız bir şekilde gerçek iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.


Ebu Gayt, İsrail'in, Gazze'ye dönük şiddetli saldırılarını durdurması ve insani yardım koridorlarının açılması için söz konusu kararın diplomatik bir kampanyaya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.


Ne olmuştu?


Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.



Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti. Kararda, "Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunulmuş ve çatışmaların durdurulması" talep edilmişti.


Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin belirtildiği kararda, BM örgütleri ve ortaklarına kesintisiz erişim verilmesi gerektiğinin önemine işaret edilmişti.

#Arap Birliği
#BM
#Filistin
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