Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Arap zirvesinden acil toplanma kararı: Mısır ev sahipliği yapacak

Arap zirvesinden acil toplanma kararı: Mısır ev sahipliği yapacak

12:069/02/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Zirve toplantısı, 27 Şubat'ta Kahire'de düzenlenecek.
Zirve toplantısı, 27 Şubat'ta Kahire'de düzenlenecek.

Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.


Açıklamada, 27 Şubat'ta Kahire'de düzenlenecek zirvenin, Arap Birliği Genel Sekreterliği ve zirvenin mevcut başkanı Bahreyn Krallığı ile koordineli olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.


Son derece önemli ve acil gelişmeler

Zirve düzenlenmesi kararının, Filistin meselesindeki yeni ve ciddi gelişmeleri ele almak üzere zirve talebinde bulunan Filistin dahil Mısır'ın son günlerde Arap ülkeleriyle en üst düzeyde gerçekleştirdiği istişare ve görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.


Açıklamada, zirvenin, Filistin meselesindeki son derece önemli ve acil gelişmelerin ele alınması için bir fırsat sunacağı ifade edildi.


#Arap Zirvesi
#Filistin
#Mısır

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TYT ve AYT'de kaç net kaç puan getirir? 2024 YKS ham puan, yerleştirme puanı ve başarı sıralaması hesaplaması güncel bilgiler!