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Arnavutluk, AB sürecinde yeni bir aşamaya geçti

Arnavutluk, AB sürecinde yeni bir aşamaya geçti

17:4923/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile 4'üncü müzakere kümesini açtı.
AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile 4'üncü müzakere kümesini açtı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutluk'la Brüksel'de yapılan 5'inci Katılım Konferansı'nda 8 faslı içeren ‘rekabet gücü ve kapsayıcı büyüme' kümesi açıldı. Söz konusu küme, ‘10'uncu fasıl dijital dönüşüm ve medya, 16'ncı fasıl vergilendirme, 17'nci fasıl ekonomik ve parasal politika, 19'uncu fasıl sosyal politika ve istihdam, 20'nci fasıl İşletme ve sanayi politikası, 25'inci fasıl bilim ve araştırma, 26'ncı fasıl eğitim ve kültür, 29'uncu fasıl Gümrük Birliği'nden oluşuyor.

AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile 4'üncü müzakere kümesini açtı.


Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutluk'la Brüksel'de yapılan 5'inci Katılım Konferansı'nda 8 faslı içeren ‘rekabet gücü ve kapsayıcı büyüme' kümesi açıldı. Söz konusu küme, ‘10'uncu fasıl dijital dönüşüm ve medya, 16'ncı fasıl vergilendirme, 17'nci fasıl ekonomik ve parasal politika, 19'uncu fasıl sosyal politika ve istihdam, 20'nci fasıl İşletme ve sanayi politikası, 25'inci fasıl bilim ve araştırma, 26'ncı fasıl eğitim ve kültür, 29'uncu fasıl Gümrük Birliği'nden oluşuyor.


AB, daha önce Arnavutluk'la 15 Ekim 2024, 17 Aralık 2024 ve 14 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Katılım Konferanslarında 1'inci küme ‘Temeller', 6'ncı küme ‘Dış ilişkiler' ve 2'nci küme ‘İç pazar'ı açtı.




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