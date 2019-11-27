Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya çıktı: Enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrine bağlı Thumane ilçesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 26'ya çıktığı bildirildi.

OYNAT 00:36 Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı Arnavutluk'un Durs şehrinde gece 0354 saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı Durs'ta bir çocuk enkaz altından çıkarıldı. BiP'te paylaş

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Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 12'sinin Dıraç'tan, 13'ünün Akçahisar'dan (Kruja) ve birinin de Leş (Lezha) şehrinden olduğu kaydedildi.

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545 artçı sarsıntı yaşandı

Ayrıca Thumane ve Dıraç ile çevresindeki köylerde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, dün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.