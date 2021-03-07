Dünya Arnavutluktaki okullarda Türkçe seçmeli ders olarak okutulacak
AVRUPA

Arnavutluk’taki okullarda Türkçe seçmeli ders olarak okutulacak

Türkiye ve Arnavutluk arasında varılan Türkçe ve Arnavutça'nın öğretimi konusundaki anlaşma yürürlüğe girdi. Böylece Türkçe, Arnavutluk'ta İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Yunanca ile birlikte yabancı dil veya seçmeli yabancı dil olarak öğrenilebilecek.

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti esnasında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalanmıştı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti esnasında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalanmıştı.

Türkiye ve Arnavutluk arasında Türkçe ve Arnavutça'nın öğretimi konusundaki anlaşmanın Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle Türkçe, Arnavutluk'taki okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanacak.

Türkçe, Arnavutluk'ta İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Yunanca ile birlikte yabancı dil veya seçmeli yabancı dil olarak öğrenilebilecek.

İki ülkenin ilgili bakanlıklarının Ocak ayında imzaladıkları anlaşma, Arnavutluk'taki okullarda Türkçe, Türkiye'deki okullarda da Arnavutça öğretilmesini, karşılıklı talebe ve eğitimci değişimini ve diplomaların karşılıklı olarak tanınmasını içeriyordu.

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