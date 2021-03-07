Arnavutluk’taki okullarda Türkçe seçmeli ders olarak okutulacak Türkiye ve Arnavutluk arasında varılan Türkçe ve Arnavutça'nın öğretimi konusundaki anlaşma yürürlüğe girdi. Böylece Türkçe, Arnavutluk'ta İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Yunanca ile birlikte yabancı dil veya seçmeli yabancı dil olarak öğrenilebilecek.

Haber Merkezi 07 Mart 2021, 16:43 Son Güncelleme: 07 Mart 2021, 16:47 Diğer