Arnavutluk’taki okullarda Türkçe seçmeli ders olarak okutulacak

Türkiye ve Arnavutluk arasında Türkçe ve Arnavutça'nın öğretimi konusundaki anlaşmanın Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle Türkçe, Arnavutluk'taki okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanacak.
Türkçe, Arnavutluk'ta İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Yunanca ile birlikte yabancı dil veya seçmeli yabancı dil olarak öğrenilebilecek.
İki ülkenin ilgili bakanlıklarının Ocak ayında imzaladıkları anlaşma, Arnavutluk'taki okullarda Türkçe, Türkiye'deki okullarda da Arnavutça öğretilmesini, karşılıklı talebe ve eğitimci değişimini ve diplomaların karşılıklı olarak tanınmasını içeriyordu.