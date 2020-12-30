Dünya Artçı depreme canlı yayında yakalandı Belediye Başkanının zor anları
AVRUPA

Artçı depreme canlı yayında yakalandı: Belediye Başkanı'nın zor anları

Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. Dumboviç yayında korku dolu anlar yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Artçı depreme canlı yayında yakalandı.
Artçı depreme canlı yayında yakalandı.

Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından dün de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından basın mensuplarına canlı yayında açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı.

Canlı yayında panik anları: Belediye Başkanı Dumboviç artçı depreme yakalandı
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Canlı yayında panik anları: Belediye Başkanı Dumboviç artçı depreme yakalandı
Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı.

Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi.



CANLI YAYINDA KORKU DOLU ANLAR
Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle arkadan çıkan toz bulutu, depremin şiddetini gözler önüne serdi
DEPREM 15 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Zagrep'in güneyindeki Petrinja kentindeki depremin 6,3 büyüklüğünde olduğunu duyururken, depremin yüzeyin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktarmıştı. Deprem 15 ülkede hissedilirken, Slovenya şiddetli sarsıntı sonrası önlem olarak nükleer santrali kapattığını bildirmişti. Yetkililer 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralı olduğunu açıklamıştı. Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

Hırvatistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem
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Yerel medyadaki haberlerde, Petrinja kentinde çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu belirtildi.
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Petrinja'daki bir binanın enkazından baba ve oğlunun yaralı halde çıkartıldığına işaret edilen haberlerde, yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisine yer verildi.
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Hükümetten yapılan açıklamada, ülke genelindeki yardım ekiplerinin Petrinja'ya yönlendirildiği belirtilirken, başkent Zagreb'de de hissedilen deprem sonrası şehre giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandığı ve telefon hatlarının kesildiği bildirildi.
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Öte yandan, deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedilirken, 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 3 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı ifade edildi.
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Hırvatistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan'da merkez üssü, başkent Zagreb'in 46 km güneydoğusunda, 10 km derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.19'da gerçekleşen deprem öncesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi. Deprem sonrası başkent Zagreb'e yakın semtlerde bazı binalarda yıkım meydana geldi.


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