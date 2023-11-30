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Dünya

Askerleri de kapsıyor: Hamas'ın İsrail'e dört aşamalı yeni mutabakat önerdiği iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas, İsrail'e esir takasına yönelik yeni öneride bulundu. Söz konusu tasarının, yaşlı tutukluların serbest bırakılmasıyla başlayıp askerlerle sona erdiği ileri sürüldü.

00:27 - 30/11/2023 Perşembe
AA
Hamas (Foto: Arşiv)

Hamas (Foto: Arşiv)

İsrail medyası, Hamas'ın "insani aranın" uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı tutukluların serbest bırakılmasıyla başlayıp askerlerle sona eren dört aşamalı yeni bir mutabakat önerdiğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas, İsrail'e esir takasına yönelik yeni öneride bulundu.

Önerinin, "insani aranın" uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı esirlerden başlayıp erkekler, ardından kadın asker, sonunda da erkek askerlerin serbest bırakılmasıyla sona eren 4 aşamalı yeni bir esir değişimini içerdiği kaydedildi.

'İsraillileri öldüren Filistinliler'in de serbest bırakılması istendi

Teklifte, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, "İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan" Filistinli mahkumların da serbest bırakılmasının istendiği ifade edildi.

Aynı kaynağa göre, adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkili, Tel Aviv'in, "Yeni anlaşmayı görüşmeden önce Hamas'ın elinde bulunan 21 kadın ve 4 çocuğu serbest bırakması gerekiyor" diyerek yanıt verdiğini aktardı.

İsrail devlet televizyonunun haberine ilişkin Hamas ve İsrail'in yanı sıra arabulucular Katar, Mısır ve ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.



#Hamas
#israil
#Mutabakat
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