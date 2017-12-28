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ORTADOĞU

Astana'ya sabotaj

Türkiye’nin Astana’da Rusya ve İran’la vardığı anlaşmaya rağmen Esed, İdlib’e bomba yağdırıyor. Son birkaç günde ölen sivil sayısı 130’u aştı. Bölge kaynakları, rejimin Astana’yı sabote etmek için her yolu denediğini belirtiyor

Yılmaz BilgenYeni Şafak
Esed İdlib'i bombalamaya devam ediyor.
Esed İdlib'i bombalamaya devam ediyor.

Esed rejimi, Astana’da Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan anlaşmayla ilan edilen çatışmasızlık bölgelerine saldırıları artırdı. Son günlerde özellikle Mehmetçiğin konuşlandığı İdlib’i hedef alan rejim uçak ve helikopterleri, yoğun bombardıman sonucu birkaç günde 130’dan fazla sivilin ölümüne yol açtı. İdlib ilinde kuzeyden güneye doğru 5 köyü de ele geçiren Baas rejimi, Astana’da varılan uzlaşmayı sabote etmek için her yolu deniyor. Rejim, kentte güvenliği sağlamak amacıyla 12 noktada üstlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli yerleşim noktaları olacak Taftenaz ve Ebu ed-Duhur havaalanlarına da yöneldi. Esed birlikleri, Ebu ed-Duhur hava üssü çevresindeki Cercenaz, Etarip, Ebu Dali, Melluh, Sincar, Zeytun ve Mesluhiye gibi yerleşim birimlerine yönelik yoğun bombardıman gerçekleştirdi.

DEAŞ’LA BİRLİKTE SALDIRIYOR

Türkiye’nin intikal faaliyeti kapsamında kontrol noktaları tesis etmeye çalıştığı bölgelere dönük rejim saldırılarına DEAŞ terör örgütü de destek veriyor. Yeni Şafak’a bilgi veren İdlib Ordusu Komutanı İbrahim Rahcan, ABD’nin İdlib kırsalına taşıdığı DEAŞ’lı teröristlerin rejimle eşzamanlı olarak muhalif gruplara saldırdığını söyledi. Suriye rejiminin, 2015’te muhaliflerin aldığı Ebu ed-Duhur havaalanını ele geçirmek istediğini belirten muhalif komutan, bölgede Hadır, Tel Daman, Ruveyda, Şutayb, Aziziye ve Iys’ın cephe hattı olduğunu, rejimin buralara hava destekli kara saldırılarına devam ettiğini kaydetti.

TSK'nın İdlib'de yerleşeceği Ebu ed-Duhur hava üssünde rejime ait çok sayıda Rus uçağı atıl vaziyette bekliyor.

4 NOKTA ÇOK ÖNEMLİ

Savaş uçakları ve kargo jetlerinin iniş yapabildiği Ebu ed-Duhur havaalanı, helikopterlerin inebildiği Taftenaz bölgesiyle birlikte TSK’nın İdlib’deki en önemli konuşlanma noktaları olacak. Bunların yanında Dayf Vadisi ve Hamidiye askeri kışlaları da Mehmetçiğin muhaliflerle birlikte önemli kara konuşlanma garnizonları. İdlib, Afrin’de işgalci güç olan PKK/PYD’nin Halep üzerinden Ayn el-Arab-Münbiç-Haseke bağlantı hattını kontrol açısından da stratejik önem arzediyor. Şam yönetimi bölgede başlayan operasyonun kırsaldan ibaret kalmayacağını, İdlib için büyük çaplı hazırlık yaptıklarını duyurdu. Muhalifler, son saldırıları Esed rejiminin Soçi’de elini güçlendirme ve Türkiye’nin etkisini kırma amaçlı taktik hamleler olarak yorumluyor.

Suriyeli muhalifler Astana mutabakatı ile çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen alanlara yönelik hava bombardımanları sebebi ile Soçi zirvesine katılmama kararı aldı. Bombardımana rağmen Esed'in arkasında duran ve PKK/PYD ile teması sürdüren Rusya'nın tavrı da bunda etkili oldu. İdlib batısındaki Lazkiye kırsalında muhaliflerden bazıları, Esed birliklerinin saldırılarına, üzerinde "Ne Soçi ne Astana" yazılı roketlerle cevap veriyor.

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