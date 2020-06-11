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Dünya Atina uslanmıyor Libyaya giden gemimizin önünü kesmeye çalıştılar
AVRUPA

Atina uslanmıyor: Libya'ya giden gemimizin önünü kesmeye çalıştılar

Atina, Akdeniz’in doğusunda yine provokatif politikaya başladı. Yunan gemileri dün Libya’ya giden Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı. İçinde Yunan askerleri bulunan helikopter de gemiye baskın hazırlığı yaptı. Türk savaş gemileri devreye girince Yunan askerleri uzaklaştı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Libya kaynaklarını çalma hamlesi Türkiye’nin adımıyla akim kalan Yunanistan, İtalya ile apar-topar deniz anlaşması imzaladı. ‘Adalar’ tezinden vazgeçtiği görülen Atina yönetimi, şimdi de Arnavutluk’a ait hakları gasp etmek istiyor
Libya kaynaklarını çalma hamlesi Türkiye’nin adımıyla akim kalan Yunanistan, İtalya ile apar-topar deniz anlaşması imzaladı. ‘Adalar’ tezinden vazgeçtiği görülen Atina yönetimi, şimdi de Arnavutluk’a ait hakları gasp etmek istiyor

Türkiye, Libya ile kasımda deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalayarak Doğu Akdeniz’de oyunları bozmuştu. İtirazları uluslararası hukuk nezdinde kabul görmeyen Yunanistan, önceki gün İtalya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı. İki ülke dışişleri bakanının imza koyduğu anlaşmada, İtalya ve Yunanistan MEB’inin sınırları, diyagonal bir hat üzerinden çizildi. 40 yıldır askıda bekletilen sözkonusu anlaşmanın zamanlaması dikkat çekti. Türkiye geçen hafta Libya ile deniz sınırındaki Girit güneydoğusunda bulunan parselleri ilan etmiş, bölgede araştırma ve sondajları başlatacağını açıklamıştı. Türkiye Petrolleri’nin Libya MEB sahasında belirlediği parsellere ilişkin çalışmalar Serrac hükümetine sunulmuş ve sondaj için ilk adım atılmıştı. Yunanistan ve İtalya arasında apar topar imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması ile güneybatı-kuzeydoğu hattında Arnavutluk’un, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde ise İtalya-Libya MEB anlaşmasına konu olacak hattın büyük kısmının gasp edildiği belirlendi. Böylelikle bir kez daha, Libya çatışmalarla mücadele ettiği bir sırada Doğu Akdeniz’de oldu-bitti adımı atıldı.

Bölge haritası

ADALAR TEZİ ÇÖPE

Öte yandan Yunanistan, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Alanya Körfezi’nde 41 bin kilometrekarelik bir alana hapsederken kullandığı ‘adalar’ tezlerini İtalya ile MEB anlaşmasında uygulayamadı. Konuyu gündeme taşıyan ana muhalefetteki Syriza Partisi ve eski Dışişleri Bakanı Kozias, “Hükümetin imzaladığı anlaşma ne yazık ki zamanında bizim müzakere ettiğimiz anlaşmadan daha gerideki bir noktadadır. Bugün benim anladığım hükümet İtalya’ya bazı tavizler verdi ve bu kapsamda bizim görüşmelerimizde yaptıklarımızdan daha azına razı olarak bir MEB anlaşması yaptık” dedi. Atina, Roma ile 40 yıldır imzalayamadığı MEB anlaşmasını, savunduğu tüm tezlerini göz ardı ederek imzalarken, İsrail ve Mısır ile de anlaşma imzalanması çalışmaları eş zamanlı olarak gündeme taşındı. Atina medyasında, Yunan Dışişleri Bakanı’nın İsrail, Fransa ve Mısır’a gideceği, Mısır ile Meis adası hariç kısmî bir MEB anlaşmasının gündeme gelebileceği yazıldı.

YUNAN-MISIR ANLAŞMASI MI?

  • Türkiye, Libya ile MEB anlaşması imzalandıktan sonra, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç, denizden sınır komşusu olduğu tüm ülkelerle anlaşmaya hazır olduğu mesajını vermişti. GKRY ile yaptığı anlaşmada hak gasbına uğradığı ortaya çıkan İsrail’in Türkiye ile bu konuda temas yürüttüğü öne sürülmüştü. Mısır ise Yunanistan ile MEB anlaşması yapmaya uzun süredir yanaşmıyordu. Türkiye’yi karşısına almak istemeyen ve Yunanistan ile anlaşmanın hak gaspı yaratacağına ilişkin tespitlerin yapıldığı Mısır’ın, Libya’daki mağlubiyet karşısında bu süreçte Atina ile anlaşma imzalaması Doğu Akdeniz’i daha da ısıtabilir. Ancak Libya ile anlaşmayla bu yolu kesen Türkiye, uluslararası hukuk nezdinde böyle bir anlaşmanın yok hükmünde olacağı düşüncesinde.

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